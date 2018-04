Les pouvoirs de l'Autorité polynésienne de la concurrence inscrits dans le droit français

"projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de Commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence".

"À l’initiative de son rapporteur, Catherine Troendlé (LR), la commission des lois a adopté deux amendements, l'un apportant des précisions en matière de voies de recours et permettant la coopération entre l'APC et les autorités nationales compétentes, l'autre rétablissant l'obligation pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et par la Nouvelle-Calédonie de transmettre des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique."

PAPEETE, le 10 avril 2018 -Le sénat a adopté hier à l'unanimitéPour comprendre cette information, il faut remonter à la création du droit de la concurrence polynésien en 2014. Une loi de Pays mettait en place ce nouveau droit et établissait une autorité indépendante chargée de le faire respecter, avec de larges pouvoirs d'enquête et de sanction.En raison du partage des compétences entre le Pays et l'État, certains pouvoirs de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) ne pouvaient lui être accordés que par Paris. Ça a été chose faite avec un décret gouvernemental de février 2017, publié en juillet. Mais comme ce décret touche au droit, il faut que les législateurs l'approuvent moins de 18 mois après sa publication. La procédure prévoit que ce texte est discuté uniquement en commission, puis voté tel quel par le Sénat et l'Assemblée nationale.La commission des lois a donc pu proposer deux amendements. L'AFP les décrits ainsi Le texte final a suffisamment plu aux sénateurs de tous bords politiques pour qu'il soit adopté à l'unanimité. Il reste encore à passer devant l'Assemblée nationale, ce qui ne devrait être qu'une formalité.