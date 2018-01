La réforme du droit de la concurrence fait débat

Que penses-tu du projet de réforme du droit de la concurrence présenté par le gouvernement, en particulier la limitation des pouvoirs de l'APC ?

On peut marginalement discuter tel ou tel point, mais dans l’ensemble, il est tout à fait dans la ligne de ce qu’il faut faire pour améliorer la situation actuelle. Les dispositions du projet de loi sont d’ailleurs pour la plupart en parfaite concordance avec les préconisations des spécialistes, reconnus au plan international, qui ont participé au colloque organisé à l’UPF en novembre dernier. Il est d’ailleurs inexact de dire que les pouvoirs de l’APC sont limités par ce projet de loi : il vient simplement corriger quelques « erreurs de jeunesse » du texte pour une meilleure efficacité et un contrôle plus centré sur ce qui est nécessaire.



Selon l'exposé des motifs du gouvernement, la suppression de la possibilité de casser un monopole vient aligner le droit de la concurrence polynésien sur le droit européen, rejetant les dispositions mises en place dans l'Outre-mer. Mais cette stratégie est-elle vraiment adaptée à notre insularité ?

Cet aspect est tout à fait symptomatique de l’offensive de désinformation dont souffre ce projet de loi. En aucun cas la faculté de démanteler un monopole n’est retirée à l’APC. Simplement, la loi actuelle prévoyait qu’on puisse le faire sans qu’il n’y ait eu d’infraction préalable. Il s’agissait d’une sanction sans faute : comment peut-on accepter une chose pareille dans une démocratie ? Imaginez que cela s’applique aux individus, que l’on puisse condamner quelqu’un non pas parce qu’il a violé la loi mais parce qu’on pense qu’il est peut-être susceptible de le faire ? Ce n’est pas raisonnable et cela a d’ailleurs été considéré comme illégal en métropole. Il s’agit ici juste de dire que, avant de pouvoir démanteler une entreprise, celle-ci doit avoir commis une faute. Pour ceux qui souhaitent un fonctionnement impartial de l’APC, il n’y a vraiment pas de quoi s’offusquer.



Est-ce normal que le politique prenne le pouvoir de changer une décision de l'APC, au lieu de laisser le tribunal de commerce être le dernier recours ?

Là encore, il faut bien comprendre de quoi il s’agit. L’APC est une autorité de concurrence. Elle peut donc se prononcer sur les questions de concurrence et seulement sur celles-là. Or la politique de concurrence n’est qu’un des éléments de la politique économique d’un pays. Ainsi, d’autres intérêts collectifs, supérieurs aux simples questions concurrentielles, comme par exemple des intérêts stratégiques, peuvent parfois justifier qu’on déroge à la règle. C’est ce qu’on appelle le pouvoir d’évocation, qui existe en droit français. Mais cela ne peut être activé que sous des conditions très strictes qui engagent fortement la responsabilité du gouvernement. La norme reste une décision de l’APC, soumise au contrôle postérieur du juge et, de façon rarissime et nécessitant une justification très étayée, une affaire pourrait éventuellement être soustraite à l’analyse de l’APC. Faire croire qu’une telle mesure supprime l’indépendance de l’APC relève de la pure mauvaise foi.



Tous les changements apportés au droit de la concurrence viennent limiter les rares réalisations de l'APC depuis sa création il y a deux ans. Ainsi l'observatoire des concentrations qui disparaît, ou l'autorisation du rachat d'une entreprise qui passe au bon vouloir du Président, ce qui aurait évité par exemple que l'APC bloque le rachat des Taporo par La Brasserie... La réforme a-t-elle pour seul but de contenter les lobbies économiques au mépris de l'efficacité économique ?

Une fois de plus, ce projet ne limite en rien les réalisations de l’APC. Si ces dernières sont rares, c’est à cause d’une mauvaise allocation des ressources par l’APC elle-même. Trop de temps perdu sur l’observatoire des concentrations dont les informations ne servent à rien puisque dans chaque affaire, au moment où l’APC en a besoin, elle a les moyens d’exiger que lui soient transmises toutes les données qu’elle souhaite avoir. Trop de temps perdu à contrôler des opérations de concentration qui ne font pas de problème ou qui sont en réalité non contrôlables (30 % des opérations contrôlées n’auraient pas dû l’être si la loi avait été respectée par l’APC). Trop de temps perdu à rendre au gouvernement des avis trop longs sur des questions non concurrentielles. Trop de temps perdu en communication plus ou moins malheureuse et trop souvent agressive, tant à l’égard des entreprises que du gouvernement ou des spécialistes qui commentent légitimement le travail de l’APC. Mais où sont les dossiers de pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante), qui sont le cœur du métier et pour lesquelles l’APC a les plein pouvoirs, avant et après ce projet de loi ?

Oui, cette réforme vise effectivement la recherche de l’efficacité économique, comme l’ont souligné tous les spécialistes présents au colloque de l’UPF. D’ailleurs, des mesures similaires (comme par exemple la suppression de l’abus de dépendance économique ou de l’interdiction des droits exclusifs d’importation) sont actuellement réclamées dans un rapport rendu ce mois-ci par les plus grands spécialistes nationaux. Tahiti vient d’être plus rapide que Paris pour réformer son droit de la concurrence : félicitons-nous collectivement de ce dynamisme, au lieu d’essayer de détruire ce projet de loi pour de simples questions d’ego !