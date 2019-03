Les pompiers de l’aéroport de Huahine formés

Papeete, le 13 mars 2019 - Le ministre du Logement, en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, s’est rendu, mardi 12 mars, sur l’île de Huahine, dans le cadre d’une formation des pompiers des îles. Ce déplacement sur Huahine correspond à l’ouverture d’une formation AFIS (Aerodrome Flight Information Service/Service d’information de vol d’aérodrome) pour les agents de l’aérodrome de l'île.



La Direction de l’Aviation Civile de Polynésie (DAC) est certifiée prestataire de service de la navigation aérienne par la Direction Générale de l’Aviation Civile de l’Etat (DGAC, service de l’Etat).

Cette certification exige une qualité de service et des compétences : il est donc nécessaire d’avoir du personnel (agents et formateurs) qualifiés. C’est à cet effet que la DAC forme chaque année ses agents pour maintenir la qualification.

Actuellement, parmi les 43 aéroports du Pays, 19 aéroports, répartis sur les cinq archipels, sont sous prestation AFIS.

Jean-Christophe Bouissou était accompagné de sa directrice de cabinet, Hina Tuheiava, du directeur de l’aviation civile de Polynésie, Georges Puchon, et du chef de section du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA), Larry Cowan. Une visite des infrastructures aéroportuaires devait être réalisée dans la même matinée.