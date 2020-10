Les pompiers de Uturoa gardent la forme

Donc il y a trois semaines il a proposé à sa brigade, forte d'une trentaine d'hommes, tant des professionnels que d es volontaires, de bien vouloir venir avec leurs vélos, de route ou tout - terrain , se joindre à lui dès 8 heures . Pour l'instant une dizaine ont répondu présents les deux premiers mercredi s , et six seulement ce 28 octobre, car le planning des obligations professionnel le s ne les libère pas chaque semaine. Indépendamment du maintien ou de la remise en forme, le but sous - jacent, serait d'une part que les jeunes se joignent au groupe pour l'émulation de ses gars, et d'autre part sur du plus long terme, qu'un club renaisse de ses cendres pour que Raiatea retrouve l'ambiance de jadis avec des courses officielles. À ce sujet Moana Garbutt ne cache pas son ambition , s'il est secondé dans son projet, de rouvrir une association l'an prochain, pour organiser des compétitions locales et pourquoi pas, territoriales. Les anciens se souviennent que Raiatea a été une bonne pépinière de champion s à l'instar des Deane et Paul Bonno. L'avenir nous dira si le souhait d'Alain Vaiho se réalisera .