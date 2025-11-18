

“Les policiers ont travaillé les pieds dans la merde”

Tahiti, le 24 novembre 2025 - Le mois dernier, les bureaux du Service territorial de la police aux frontières, situés à la plateforme aéroportuaire de Faa’a, ont été inondés par… les eaux usées. Les agents se sont retrouvés, pour certains, “les pieds dans la merde” et d’autres sont mêmes tombés “malades après avoir bu de l’eau du robinet”. Des désagréments apparemment “récurrents” à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. L’État, la direction de la DTPN et celle d’ADT ont minimisé les faits. Le syndicat Unité-FO Police envisage de porter plainte.



En octobre dernier, les agents du Service territorial de la police aux frontières (PAF) qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a ont eu la surprise d’avoir des remontées d’eaux usées au niveau de leurs bureaux. “Pour faire simple, les policiers ont travaillé les pieds dans la merde”, déplore le secrétaire général du syndicat Unité-FO Police, Wallace Teina.



Ce n’est pas tout, le syndicaliste confirme aussi à Tahiti Infos que certains de ses collègues sont tombés “malades après avoir bu de l’eau du robinet et/ou avaient mal au ventre”.



De fait, des analyses d’eau ont été effectuées et il s’avère que l’eau au rez-de-chaussée contenait des bactéries coliformes et était donc impropre à la consommation.



Ce sujet a été abordé lors d’une des commissions de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) et son directeur, Emmanuel Mericam, ainsi que le haut-commissaire, Alexandre Rochatte, ont été saisis par le syndicat.

“Une plainte contre ADT et l’État” Le secrétaire général d’Unité-FO Police envisage de déposer “une plainte contre ADT et l’État qui est notre employeur”. Rappelons que le code du travail précise que l’employeur doit “assurer et protéger la santé physique (…) des travailleurs”.



Wallace Teina indique qu’après cet incident, plusieurs analyses ont été effectuées “et ADT a ensuite sorti un bulletin pour nous informer que l’eau est propre à la consommation. Mais j’ai dit aux collègues que s’ils la boivent, c’est à leur risques et périls, surtout qu’il y a eu des agents malades après avoir bu l’eau. Donc à un moment, il faut que l’État et surtout notre direction prennent leurs responsabilités et ne viennent pas en Polynésie en vacances. Il faut aussi qu’ADT arrête de faire du bricolage et de mettre des pansements.

Un problème “récurrent” Wallace Teina pointe du doigt le fait qu’ADT attende qu’il y ait des problèmes pour faire des analyses. “Cela n’est pas nouveau, ça fait dix ans que l’on dénonce ça, et que les collègues prennent sur eux. À un moment donné, on ne peut plus supporter cela, ça suffit !” Il déplore aussi le fait que la direction ferme les yeux sur ces faits graves : “C’est un comportement inadmissible, surtout de la part de notre direction, car cela fait un sacré moment qu’ADT n’assume pas son rôle”.



Contactés à leur tour, les représentants du personnel d’Air Tahiti confirment eux aussi que “c’est récurrent que l’eau ne soit pas potable sur la plateforme aéroportuaire”. Ils regrettent de ne plus recevoir les mails émanant d’ADT leur annonçant lorsque l’eau est impropre à la consommation. Selon eux, ils n’ont eu de cesse de se manifester auprès de leur direction, même encore récemment, mais rien n’y fait. “L’eau est propre aujourd’hui et demain elle ne le sera plus et lorsqu’on nous l’annonce, c’est déjà trop tard”, déplore un représentant du personnel d’Air Tahiti.

“Des problèmes de canalisations” Contacté, le directeur d’ADT, Gwenvaël Ronsin-Hardy, répond : “Je ne sais pas et je n’ai pas d’information à ce titre-là”.



Le haut-commissaire Alexandre Rochatte a lui aussi, au début de notre interview, feint de ne pas être au courant : “Je n’en sais rien du tout”. Et au bout de quelques minutes, il lâche : “Il y a eu des problèmes de canalisations, oui, mais cela a été réparé par ADT (…). Ils (les agents de la PAF, NDLR) ne seront pas malades encore puisqu’on fait attention avec ADT (…). Les services de police vont vérifier que les travaux soient effectués. Et depuis octobre, il n’y a plus eu de problèmes.” Et concernant le dépôt de plainte, le haut-commissaire répond tout simplement : “Ça c’est leur problème, je laisse Unité faire ce qu’ils veulent, ce n’est pas mon sujet”.



De son côté, le patron de la DTPN indique que “je n’ai pas connaissance de présence de bactéries. Les analyses sont normales, elles sont faites par ADT et je n’ai pas connaissance non plus d’agents qui ont été malades (…). Il y a eu une fuite qui nous a conduits à faire intervenir ADT pour la colmater et pour la contrecarrer.”



Le président du conseil d’administration d’ADT, Moetai Brotherson, a quant à lui assuré être “évidemment choqué car ce n’est pas normal. Je vais appeler le directeur pour voir ce qu’on peut faire rapidement et pourquoi cela n’a pas été fait avant”.

