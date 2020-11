Les plus belles chansons du fenua en ligne

TAHITI, le 2 novembre 2020 - Étudiant en informatique, Tetuaoro Lenoir a mis en ligne un site parce qu’il voulait entrer dans le monde professionnel. Collaboratif, il rassemble les partitions et paroles des chansons du fenua. L’étudiant est également musicien, il s’est fait plaisir.



" Je voulais commencer ma carrière professionnelle et ce que je savais faire, c’était créer des sites web ", explique Tetuaoro Lenoir. Il était de la première promotion du Tahiti Code camp, il y a trois ans. Un programme de formation intensif de 8 semaines et demi dédié à l’apprentissage du code informatique, dans l’esprit start-up. Il cible les jeunes (17 -29 ans). C’est là qu’il a appris à faire un site web.



Étudiant en 2e année d’informatique, il est également musicien amateur. Tetuaoro Lenoir joue de la guitare mais " je ne retiens jamais les paroles " regrette-t-il. Il ne sait pas non plus les notes, n’a pas de partition.



De ce constat est née l’idée du site Chanson du fenua. " Il s’agit d’un site collaboratif sur lequel les gens peuvent déposer des paroles de chansons ainsi que les partitions quand ils ont ", décrit Tetuaoro Lenoir.



Ces deux actions peuvent se faire indépendamment l’une de l’autre. Les internautes peuvent aussi écouter les chansons jouées. En guise d’accueil, ils peuvent lire en arrivant sur le site : " Retrouvez vos chansons et artistes préférés accompagnés de leurs notes de musique sur Chanson du Fenua. Ajoutez les derniers tubes de vos artistes et partagez facilement les chansons sur les réseaux sociaux. " Tout est gratuit.



Parmi les derniers ajouts se trouvent : Ha’amana’o de Florent Atem, Ha’apao Oe Namu de Kutia Tuteru ou bien encore Mua de Guy Laurens. Pour retrouver les chansons, l’accès se fait soit par le titre soit par l’auteur.



Ce site a été mis en ligne mi-septembre. La page Facebook a été créée il y a quelques jours seulement. Mais déjà, le fondateur souhaite faire évoluer son travail. " Pour l’instant il n’y a que les notes pour la guitare, j’aimerais qu’on puisse y trouver celles du ukulele par exemple. " Il parle aussi d’écrire un programme pour transposer les partitions. " On passerait par exemple du do au sol en quelques clics."



Il lui reste encore deux années d’études. À l’issue, il envisage d’ouvrir une société de création de sites web. Il travaille en ce moment sur Arii food, une plateforme à destination des particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises qui permet de concentrer et automatiser les commandes.