Les plateaux des orangers ouverts au public jusqu’au 31 août

Tahiti, le 28 août 2025 – Dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques jours pour visiter les orangers des hauts plateaux de Punaauia !



Comme chaque année à la même période, et pour une durée limitée, l



Mais attention : il ne s’agit pas d’une simple balade. L’accès à la vallée des orangers se mérite – comptez environ trois heures de marche. Avis aux randonneurs du dimanche : mieux vaut être préparé !



Pour accéder au site, la mairie de Punaauia rappelle qu’une cotisation de 1 000 francs est demandée aux visiteurs âgés de 12 à 77 ans. Cette contribution est à verser à l’association pour la protection de la vallée de la Punaruu.



Enfin, le respect de l’environnement est essentiel : restez sur les sentiers balisés, ramenez vos déchets et ne perturbez pas la faune locale.



Rappelons que selon les croyances locales, il est d’usage d’interdire aux femmes en période menstruelle de grimper aux orangers. On dit en effet qu’un arbre touché à ce moment pourrait être affaibli, voire ne plus donner de fruits.



Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 28 Juillet 2025 à 17:34 | Lu 281 fois