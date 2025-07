La Fête de l’orange à Punaauia est lancée !

TAHITI, le 11 juillet 2025 - C’est au son du ‘ukulele que la Fête de l’orange a été officiellement lancée ce vendredi matin dans les jardins de la mairie de Punaauia. En présence du tāvana de la commune, Simplicio Lissant, les festivités ont débuté avec l’ouverture du village des artisans. Attendez-vous à un week-end riche en activités et en événements.



La fête ne fait que commencer. Ce vendredi, un événement inédit viendra animer la soirée : la toute première édition de la Anani Kaina Bringue, une bringue géante réunissant des dizaines de musiciens, chanteurs, danseurs et habitants, venus célébrer ensemble l’identité de leur ville.



Le moment fort du week-end débutera samedi 12 juillet avec le traditionnel défilé des porteurs d’oranges et des associations. À ne pas oublier : plus qu’un simple événement festif, la Fête de l’orange est un moment symbolique dans le calendrier de Punaauia. Elle rend hommage aux cueilleurs d’oranges de la vallée de la montagne, ainsi qu’aux traditions agricoles et culturelles de la commune.



Un week-end festif et culturel



Le samedi soir, à 18 heures, le ʻori Tahiti sera à l’honneur avec le concours Hura Anani. Plusieurs groupes de danse représenteront les différents quartiers de Punaauia à travers des prestations en solo, en duo et en groupe. Une compétition artistique autant qu’une déclaration d’amour à la culture polynésienne, à suivre aussi en direct sur la page Facebook de la Ville de Punaauia.



Le dimanche 13 juillet commencera en rythme dès 9 heures avec le Tamure Marathon, animé par Véronique Clément. Trois heures de ʻori Tahiti non-stop, ouvertes à tous les niveaux, pour faire vibrer les corps et les cœurs.



Un dimanche sous le signe du partage



À la même heure, une autre tradition prendra place : l’omelette géante, concoctée avec les “amis de Dumbé”, ville jumelle de Punaauia en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs milliers d'œufs seront cassés pour composer ce plat généreux, offert gratuitement au public venu assister à cette démonstration culinaire impressionnante.



Enfin, à 18 heures, le grand concert Anani Music Live viendra clore les festivités en beauté. La légendaire chanteuse hawaiienne Melveen Leed fera son grand retour sur scène, avant de laisser place au groupe local Sissa Sue 'Okota'i pour un concert explosif.



Un savoir-faire à l’honneur



Tout au long du week-end, le village des artisans s’installera dans les jardins de la mairie. Des ateliers gratuits d’initiation aux savoir-faire traditionnels seront proposés : tressage de chapeaux en nī’au, confection de pareu, fabrication de colliers de fleurs… Une occasion unique de redécouvrir les gestes d’antan et de valoriser les talents de Punaauia.