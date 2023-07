Les pilotes d'Air Antilles et Air Guyane poursuivent leur grève

Paris, France | AFP | lundi 17/07/2023 - Les pilotes des compagnies Air Antilles et Air Guyane sont appelés à prolonger leur grève pour les salaires et les conditions de travail de façon "illimitée", a annoncé lundi leur syndicat, en dénonçant le "mépris de leur direction".



Air Antilles et Air Guyane sont des filiales de la Compagnie aérienne interrégionale express (Caire), basée en Guyane. Elles effectuent des liaisons principalement court-courrier entre territoires d'Outre-mer mais aussi avec des pays tiers dans la région des Caraïbes.



Un préavis de grève des pilotes s'étend déjà du 14 au 19 juillet, la section Caire du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) reprochant à la direction un "non-respect de la parole donnée" après un premier conflit en décembre dernier.



Selon le SNPL, la grève actuelle est suivie par "95% des pilotes en Guyane et plus de 60% aux Antilles", provoquant l'annulation de tous les vols en Guyane et le maintien de "la moitié de la flotte au sol aux Antilles".



Le SNPL a accusé l'actionnaire principal du groupe Caire de "dévaloriser le travail de ses salariés". "Dans tous ses discours, la pérennité et/ou la rentabilité de cette compagnie dépendraient uniquement de la baisse des salaires, en commençant systématiquement par celui des pilotes", proteste le syndicat.



"Travailler plus, toujours pour gagner moins ne suffit pas à notre direction. Nos conditions de travail se dégradent simultanément, une année après l'autre", dénonce-t-il.



Un conflit social avait déjà éclaté en décembre dernier sur la question des salaires. Le SNPL, dans son premier préavis, avait fustigé un "non-respect de la parole donnée" à l'issue de ce mouvement.



Le syndicat réclamait, "outre l'instauration d'un réel dialogue social et le respect des salariés et de leurs représentants, la mise en place immédiate d'un accord pilote avantageux intégrant une augmentation de rémunération significative respectueuse de l'engagement sans faille des personnels navigants techniques depuis tant d'années".



Contactée par l'AFP, la direction de Caire n'a pas réagi.

le Mardi 18 Juillet 2023 à 06:31 | Lu 77 fois