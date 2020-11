Les peuples de l'eau, thème 2021 du WAD

TAHITI, le 16 novembre 2020 - Le WAD est la journée mondiale de l’art (World art day). Il a été fêté cette année par le biais de l’exposition intitulée Mona Lisa TAPA tout dit et mis en place à la bibliothèque universitaire suivie de Mona Lisa TAPA tout dit le OFF à la galerie Winkler. Cette journée reviendra en 2021 sur le thème des peuples de l’eau. Un appel aux artistes est lancé.



L’équipe du WAD Tahiti ne change pas, le concept non plus, seul le thème est nouveau. Il vient tout juste d’être dévoilé à l’occasion du lancement de l’appel à candidatures. Ce n’est plus le tapa qui sera source d’inspiration pour les expositions 2021 mais les peuples de l’eau.



Le WAD est le World art day, ou journée mondiale de l’art. Elle a lieu le 15 avril et est reconnue par l’Unesco. Elle est célébrée en Polynésie depuis cette année 2020. Elle est à l’initiative de Valmigot, Hereiti Vairaaroa et Claire Mouraby, qui entendent ouvrir le dialogue entre les artistes polynésiens contemporains.



Le règlement est disponible sur demande. Peuvent postuler tous les artistes (plasticien, peintre, dessinateur, sculpteur, graveur, vidéaste, photographe…) qui le souhaitent.



Ceux-ci doivent faire une demande, sélectionner 4 ou 5 visuels de leur choix en basse définition représentatifs de leur démarche et de celle qu’ils proposeront pour l’événement.



Pour l’œuvre destinée à l’exposition, il leur est demandé de joindre au minimum un croquis avec titre, dimensions, poids, techniques et justification et de rédiger une courte présentation du travail et de la démarche du candidat ainsi qu'une note biographique avec ses principales expositions.



La sélection des artistes se fera sur dossier puis sur la base de rencontres avec le commissariat d’exposition. La sélection sera faite sur des critères de pertinence, de démarche contemporaine et de qualité des propositions, dans l'intérêt des artistes et du public.



Relayé en Nouvelle-Calédonie et à l'île de Pâques



Une exposition aura lieu du 1er au 30 avril 2021 à la bibliothèque universitaire. Elle sera suivie d’une exposition du 1er au 15 avril 2021 à la galerie Winkler.



Il est prévu que la thématique soit relayée en Nouvelle-Calédonie (elle l’a été en 2020 via la galerie Unicorn) et à l’Île de Pâques. " Nous travaillons activement sur son déploiement ", annonce l’équipe organisatrice.



À la question, " jusqu’à quand les artistes peuvent-ils se manifester ? ". Valmigot répond : " Nous ne voulons pas bloquer l’imaginaire, nous tenons à laisser toute liberté aux artistes ".



Aussi, ils peuvent candidater jusqu’au mois d’avril. Toutefois, comme pour l’exposition 2020, un catalogue sera réalisé et pour pouvoir y figurer, les artistes devront avoir travaillé sur leur œuvre au moins un mois voire un mois et demi avant l’exposition.