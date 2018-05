Les petits "Indiens" du Conservatoire à la conquête du Petit théâtre

Le spectacle fait appel à un projet scénique original du CRÉA, (création vocale et scénique à Aulnay-sous-Bois) en utilisant comme fil conducteur, un jeune homme, François passionné de cinéma, dont le rêve est de devenir réalisateur. Ce garçon participe à un concours réservé aux adolescents. Les trois meilleurs films auront le privilège d’être projetés dans le cadre d’un prestigieux festival. François choisit de raconter la résistance des Amérindiens face à l’invasion des colons blancs durant la seconde moitié du XIXe siècle et il débute alors son casting...

Ainsi pendant plus d'une heure, les garçons et les filles du chœur du Conservatoire vont en costume d'époque, créés par Marie-O, voyager au temps des cow-boys et des indiens à travers des chansons indiennes et des mélodies plus "saloon". Les chanteurs seront accompagnés tout au long du conte musicale par une formation instrumentale (piano, cordes, vents et percussions) de haut niveau du Conservatoire.

Si certains jeunes chanteurs ont "des voix de rossignols et ont même été sélectionnés pour participer à l'émission the Voice kids, la chorale est ouverte à tous les enfants qui le désirent. Nous apprenons à chanter à tous les enfants au Conservatoire, l'idée est vraiment de tourner les enfants dans le spectacle et de tous les mettre en valeur", précise Stéphane Lecoutre.

Bien sûr, le sujet du spectacle est grave et amène à réfléchir sur le triste sort des Amérindiens, mais le divertissement et l'humour font partie intégrante de ce spectacle avec de nombreuses références au cinéma, très friand de westerns.

Alors, si vous avez envie de partir vous aussi à la conquête de l'ouest, c'est samedi 2 juin !