Les passionnés de moto réunis à Taravao

TARAVAO, le 17 décembre 2018 - La Fédération de motocyclisme de Polynésie française a organisé dimanche dernier un rassemblement de motards. Près de 80 passionnés de grosses cylindrées ont répondu présents.



La "grande famille de la moto" avait rendez-vous dimanche dernier du côté de Paihoro à Taravao. Près de 80 motards ont répondu présent à l’appel de la Fédération de motocyclisme de Polynésie française. Les pilotes avaient pris soin de donner l’exemple avec des équipements de sécurité complets. Gants, chaussures fermées, vestes, pantalons kevlar. A cette population, se sont rajoutés une dizaine de super motards, c’est-à-dire de motos tous terrains à dominante route, qui n’ont pas hésité à faire de belles démonstrations de départ arrêté en ligne droite et de weeling (levée d’une roue avant de la moto).



Les motos cross étaient aussi présentes puisqu’elles recevaient les motos sur leur terrain aménagé. Le public a pu admirer sur un terrain accidenté un beau spectacle de sauts, de pertes d’adhérence, de grosses accélérations et d’énormes freinages sur circuit. La rencontre a été très positive selon Boris Jamet, président de la Fédération : "Cette journée est une véritable réussite, toutes les familles de moto sont réunies, même si au départ on ne se parle pas encore beaucoup, au moins tout le monde est là. Les jeunes sont timides et semblent être impressionnés par les professionnels, mais leur présence témoigne d’une volonté de sortir de la clandestinité et de communiquer avec le monde des adultes."



La deuxième étape sera la mise en place de rencontres régulières entre les jeunes runners et les pilotes professionnels volontaires de la Fédération pour une transmission de leur expérience de pilotage et pour sensibiliser les jeunes sur l’importance de la sécurité. En effet, savoir piloter une moto nécessite de la formation et de l’expérience.