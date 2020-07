Les palmes académiques à Yannick Lefoc

HUAHINE, le 3 juillet 2020 - Par décret du Premier Ministre, la Principale du collège de Huahine a eu l’honneur et le grand plaisir de remettre à Yannick Lefoc, gestionnaire de l'établissement, les insignes de Chevalier dans l'ordre des Palmes académiques, promotion du 07 janvier 2019.



Cette cérémonie s'est tenue à l'occasion de la soirée de fin d'année du collège, le 24 juin dernier.

Devenu un atout pour la continuité et la mémoire de l’établissement au fil des évolutions techniques, budgétaires et comptables, de sécurité. Dans son exercice professionnel de gestionnaire, adjoint au chef d’établissement, il a fait son possible à être une force de proposition, conseiller avisé, collaborateur solide, de confiance et efficace, dont les compétences sont très appréciées.