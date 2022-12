Les organisateurs de la Vendée Va’a récompensent ses compétitrices

Grâce à un partenariat avec Air Tahiti Nui, les organisateurs de la compétition Vendée Va’a projettent de récompenser ses compétiteurs. Un prix spécial sera d’ailleurs remis aux féminines afin d’encourager leur participation à la grand-messe métropolitaine du va’a.



La compétition sportive Vendée Va’a se déroulera comme chaque année aux Sables-d’Olonne sur la côte atlantique de l’hexagone. Pour l’édition 2023 de cette course en pirogue polynésienne, les organisateurs proposent un prix inédit. Soutenus par le partenaire historique de la compétition, Air Tahiti Nui, les vainqueurs des équipes masculines, et féminines, se verront offrir un aller-retour vers la Polynésie. L’objectif est de les faire participer à la Vodafone Channel Race Tahiti du 17 juin 2023. C’est la première année que des équipes essentiellement féminines seront récompensées, rapporte Outremers 360°.

“La pratique du Va’a féminin prend de plus en plus d’ampleur en Polynésie. Il nous paraît donc important d’accompagner ce mouvement également à l’international et sur la Vendée Va’a”, explique Torea Colas, directeur marketing et communication d’Air Tahiti Nui, dans les colonnes de Ouest-France.



Les organisateurs de la Vendée Va’a sont engagés depuis plusieurs années, pour mettre en avant les femmes dans la discipline. En 2022, des courses communes entre équipes masculines et équipes féminines étaient déjà au programme de la compétition. Comme pour la Hawaiki Nui Va’a 2022, où des courses séparées pour les femmes et les jeunes ont été organisées à Bora-Bora, rappelle Outremers 360°.