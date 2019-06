Les nouveaux dirigeants de Morinda reçus par Bouteau

PAPEETE, le 21 juin 2019. La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, a reçu, jeudi, les dirigeants de Morinda, Brent Willis, président directeur général, Shon Whitney, vice-président des ventes et marketing international de Morinda, Scott Tuitupou, directeur de Morinda International Tahiti et Léonne Maraiauria, directrice marketing de Morinda International Tahiti.



En décembre dernier, la société a été rachetée par New Age Beverage Corporation. Ce groupe est propriétaire de plusieurs marques de boissons et de produits de beauté tels que Marley, Xing tea et Energy, Aspen Water, Coco Water, Kusmi Tea, Nestea et Illys. Ainsi, Brent Willis, pdg et fondateur de New Age Beverage Corporation est en visite de 3 jours en Polynésie afin de rencontrer les collaborateurs polynésiens de Morinda ainsi que le réseau de producteurs et les distributeurs indépendants.



Implantée en Polynésie française depuis 1994, Morinda, anciennement Tahitian Noni International, emploie une dizaine de personnes dans son usine à Mataiea. Elle s’approvisionne en noni auprès d’un réseau de 300 familles d’agriculteurs réparties sur l'ensemble du territoire polynésien et principalement sur les Marquises, les Tuamotu, les Australes et les îles de la Société. Les produits de Morinda sont exclusivement réalisés à base de noni produit en Polynésie française. La société exporte à travers le monde notamment vers le Japon, la Chine, l’Europe et les Etats-Unis.



A travers ses gammes de produits vendus à travers le monde, Morinda assure également la promotion de la destination Tahiti et ses Iles en ventant son patrimoine naturel, la beauté de ses îles, l’accueil de sa population et sa culture. Selon ses dirigeants, depuis 1996, Morinda a fait venir plus de 10 000 touristes en Polynésie au travers de voyage venant récompenser les meilleurs vendeurs de leur réseau de distribution. La société chartérise régulièrement le Wind Spirit et le Paul Gauguin pour des croisières.



Monsieur Willis est très sensible à la possibilité de développer un partenariat en matière de promotion à l'occasion notamment de leur convention annuelle qui rassemble plus de 3 000 personnes venant du monde entier. En août 2018, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, accompagné du ministre de l’Economie verte, Tearii Alpha, avaient été conviés à cet événement qui s’est tenu à Tokyo. La prochaine convention se tiendra à New York.

Morinda, qui est également partenaire de Miss Tahiti et du Heiva i Tahiti, soutient SOS Village à Papara et des associations en faveur de l'éducation d'enfants issus de familles défavorisées. Au nom du président de la Polynésie, Nicole Bouteau a chaleureusement salué la contribution de Morinda à l’économie de la Polynésie, tant dans le secteur de l’agriculture que de celui du tourisme. Elle a également remercié les dirigeants de cette société pour l'action sociale qu'ils mènent au travers de leur présence à Tahiti et dans les archipels.