Les nouveaux artisans font salon

Meilleur créateur

Pas facile pour un nouvel exposant de se faire un nom quand on démarre dans l’artisanat. Le public se dirige souvent vers les plus aguerris lors des grandes foires ou salons. C’est sur ce constat que le premier Salon des jeunes artisans créateurs a vu le jour. Il se tient actuellement dans les jardins de la Maison de la Culture, jusqu’à dimanche.L’occasion pour le public de découvrir le talent de ces artistes. Chapeaux, bijoux, tīfaifai, paniers… des oeuvres qui méritent d’être mises en avant et qui témoignent de la finesse du travail réalisé par ces artisans.Un concours, intitulé «», a été mis en place pour les quinze nouveaux artisans présents. Chacun a présenté des oeuvres uniques et originales, comme un papillon réalisé avec de la nacre, ou encore des bijoux fantaisies. Des oeuvres que vous pourrez admirer dans la salle Muriavai. Vous pourrez également voter pour la plus belle création sur place ou sur la page Facebook du Service de l’artisanat.L’artisan qui aura récolté le plus grand nombre de votes remportera un billet d’avion pour le Japon où il participera à l’édition 2020 du Tahiti Festa, qui réunit tous les amoureux de la Polynésie. La remise des prix aura lieu à 15 heures, sur le paepae a Hiro, à la Maison de la culture.Au programme aussi de ce salon, des conférences liées à l’artisanat traditionnel, des prestations de danse, des ateliers ludiques d’initiation à l’artisanat ou encore une vente de mā’a tahiti, dimanche, de 11 heures à 14 heures.Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter Marania du Service de l’artisanat au 40 54 54 00 ou par mail à [email protected]