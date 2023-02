Tahiti, le 13 février 2023 – Toujours pas de grève à l'OPT, mais toujours pas d'accord non plus. Après les dépôts de préavis de grève par la CSIP le 20 janvier dernier, les négociations se poursuivent toujours pour trouver un accord sur les derniers points d'achoppement.



Toujours pas de grève, mais les négociations se poursuivent à l'OPT. Des préavis avaient été déposés le 20 janvier dernier par la CSIP auprès des directions de la holding de l'OPT et de ses filiales Onati Fare Rata, Marara Paiement, Pacific Cash Service, Vini Distribution et Tahiti nui Télécom. Des négociations avaient été engagées et les préavis prolongés une première fois pour poursuivre ces dernières. L'échéance avait été fixée à vendredi dernier. Contactée ce lundi matin, la CSIP a indiqué "privilégier les négociations". Celles-ci se poursuivent donc pour tenter de trouver un accord sur les derniers points d'achoppement, sans que cette grève qui peine visiblement à mobiliser au sein du groupe OPT ne soit déclenchée. Les revendications du syndicat portent principalement sur les revendications salariales et l'accord d'entreprise pour relever le plafond de la prime d'ancienneté.