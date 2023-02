Les négociations à l'OPT sont “bonnes”

Tahiti, le 31 janvier 2023 – Après le préavis de grève déposé par la CSIP, samedi, à la holding OPT et ses filiales, plusieurs rencontres ont eu lieu entre syndicat et direction pour négocier. Aucun accord n'a pour le moment été trouvé, mais les négociations sont “bonnes”, selon le secrétaire général de la CSIP, Cyril Le Gayic. Impossible donc de présager pour l'instant si la grève aura lieu jeudi ou pas.



L'incertitude demeure sur une éventuelle grève à l'OPT. La Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) a déposé, samedi, plusieurs préavis de grève à la holding OPT et ses filiales Onati et Fare Rata, ainsi qu'à Marara Paiement, Pacific Cash Service, Vini Distribution et Tahiti nui Télécom, dont l'échéance est fixée au jeudi 2 février. La confédération syndicale souhaite notamment une revalorisation des salaires plus importante en raison de l'inflation de 8,5% en 2022. L'accord d'entreprise est également au cœur des revendications : la CSIP souhaite que la prime d'ancienneté, dont le plafond est fixé à 25% par le code du travail, soit de 30% au sein des entités du groupe OPT.



Plusieurs rencontres entre syndicat et direction ont déjà eu lieu et doivent encore se poursuivre dans les jours à venir. “Rien n'est prévu, si on déclenche ou on ne déclenche pas” la grève, confie Cyril Le Gayic, le secrétaire général de la CSIP. “On échange des propositions de part et d'autre sur la grille salariale, la prime d'ancienneté, la convention qui se met en place.” Pour le syndicaliste, les discussions sont “bonnes”. “Ils nous ont fait des propositions, on a fait des contre-propositions, qu'ils sont en train d'étudier. Et on doit se voir demain (ce mercredi, NDLR).” Selon nos informations à l'OPT, les salariés, en revanche, sont peu au courant de l'avancée des discussions.



Impossible donc pour l'instant de présager si la grève aura lieu ou pas. Si les négociations n'aboutissent pas, la grève prendra effet jeudi matin, à 0 heure.