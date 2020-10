Les militaires et fonctionnaires polynésiens privés de prime d'installation en métropole

Tahiti, le 29 octobre 2020 - Dans une tribune adressée à outremers 360°, la députée Nicole Sanquer et trois de ses collègues du groupe UDI dénoncent l’exclusion des militaires et fonctionnaires originaires du Pacifique de l’indemnité d’installation sur le territoire métropolitain.



"Le gouvernement semble tolérer que les décrets du 6 octobre 1950 et celui du 20 décembre 2001, excluent respectivement les militaires, et plus généralement les fonctionnaires de l’Etat originaires du Pacifique, de la prime d’installation dont bénéficient pourtant tous les fonctionnaires ultramarins", écrit la députée Nicole Sanquer et trois de ses collègues du groupe Union des démocrates et indépendants (UDI), dans une tribune adressée jeudi à nos confrères d'Outremers360°.



Selon les parlementaires, cette inégalité de traitement est "une discrimination purement arbitraire" et renvoie à "un sentiment pour ces victimes d’être des citoyens de seconde zone." Et d'ajouter : "Le gouvernement a été incapable d’apporter jusqu’à aujourd’hui une réponse adéquate : certes, les ministères semblent enfin reconnaître que cette discrimination constitue une inégalité de traitement injustifiable. Mais pour autant, ils n’ont jamais modifié concrètement les décrets concernés pour mettre y mettre un terme, renvoyant le sujet à une réforme future tantôt de la fonction publique, tantôt de la rémunération des militaires, tantôt de l’outre-mer, etc…"



La députée polynésienne et ses collègues indiquent par ailleurs que "le sentiment d’injustice et d’abandon, qui a couvé longtemps, commence à gronder chez ces Calédoniens et Polynésiens, qui ont pourtant choisi de s’engager au service de leur pays. La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie constituent d’ailleurs deux bassins de recrutement particulièrement dynamiques pour nos armées. Il y a désormais urgence à ce que l’Etat donne à ces jeunes, ni plus ni moins que l’indemnité à laquelle ils ont fondamentalement droit, et la reconnaissance qu’elle doit à ceux qui consacrent leur vie à le servir."



A noter que la publication de cette tribune intervient à la veille du vote des crédits de la Mission Défense du projet de loi de finances (PLF) 2021.