Les meilleures flèches visent Rangiroa

Les prochains championnats de Polynésie de chasse sous-marine, mais aussi de nage avec palme, se dérouleront du 17 au 20 septembre dans les eaux de Rangiroa



La Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition (FTSSC), en collaboration avec la mairie et le comité du tourisme de Rangiroa, organise les prochains championnats de Polynésie d’activités subaquatiques sur l’île de Rangiroa du 17 au 20 septembre.

Ces activités subaquatiques sont la pêche sous-marine et la nage avec palmes et les compétions se tiendront en même temps que la rencontre culturelle Fārereihaga qui réunira les îles de l’aire Mihiroa (Makatea, Tikehau, Rangiroa, Kaukura, Mataiva, Apataki et Arutua).



Cela fait près de vingt ans que les Tuamotu n’ont pas accueilli de compétitions officielles. En juillet 1990, Louis Harrys avait battu tous les champions de Tahiti –notamment Francis Nanai– et s’était octroyé le titre de champion de Polynésie en individuel, et en équipe avec Bruno Fuller, sur l’île de Hao. Ces derniers avaient également gagné une compétition amicale sur leur île de Rangiroa sous la bannière du club AS Tiputa.



Depuis deux ans maintenant, l’île a un nouveau club de chasse sous-marine, le Rangiroa Manaora Spearfishing, dirigé par Hiro Johnson. Le club avait présenté une équipe (Manarii Mauri et Aipitaroi Ariihohoa) au championnat de Polynésie 2018 à Moorea. A domicile, le club présentera pas moins de cinq équipes dont une féminine.