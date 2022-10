Les matakao mis à l'honneur à Rikitea

Mangareva, le 16 octobre 2022 - Les matakao étaient à l'honneur samedi à Rikitea. En effet, la commune des Gambier, en partenariat avec le comité des fêtes, a organisé une cérémonie pour rendre hommage aux personnes âgées de Mangareva.



Comme chaque année, la commune des Gambier, en partenariat avec le comité des fêtes de Rikitea, a rendu hommage aux personnes âgées à l'occasion d'une journée organisée en leur honneur. Ils étaient conviés à se réunir à la commune de Rikitea. Au programme, tout d’abord un discours du maire et de la présidente du comité des fêtes, suivi d’une projection vidéo sur les archives de l’île, puis d’une prestation de danse et enfin d’un repas avec animation musicale.



Des portraits de chaque matahiapo ont également été affichés sur les murs de la commune. Pendant la journée, toutes les personnes âgées avaient l'occasion d'immortaliser l'instant à un stand photo. Comme le précise la présidente du comité des fêtes, “il s’agit d’immortaliser les moments avec nos personnes âgées. Certains n’ont plus de photos récentes d’eux ou encore de leurs petits-enfants et cette journée leur permet d’en avoir. Nous avons pensé que pour eux, ce serait un cadeau inestimable.”



L'événement été l'occasion pour les matakao de l'île de se retrouver et d'échanger, comme l'explique Roland Mu, invité au repas : “Pour moi, c’est une journée très importante car je n’ai plus l’occasion de sortir beaucoup et de voir d’autres personnes âgées. Aujourd’hui, j’ai pu faire une photo avec ma femme et mes petits-enfants qui ont beaucoup grandi. Je suis ému et je souhaite remercier les organisateurs de cette journée”