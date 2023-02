Les matahiapo accueillis à bras ouverts au fare Puarama

Tahiti, le 7 février 2023 – Lieu de vie et de lien social, le fare Puarama de la Croix-Rouge accueille les matahiapo en situation d'isolement trois fois par semaine. Largement méconnu, l'équipe qui le fait vivre aimerait en faire bénéficier le plus grand nombre et appelle les personnes âgées qui le souhaitent à les rejoindre pour des moments d'échanges et de partage intergénérationnels.



Le fare Puarama de Arue a ouvert ses portes en 2017. Cette action sociale de la Croix-Rouge a pour but de sortir les matahiapo de l'isolement social en offrant un lieu d'échanges autour d'activités et d'ateliers. Trois fois par semaine, ce centre de jour non médicalisé accueille des personnes âgées en situation d'isolement et leur offre une bulle de vie sociale, d'échanges et de bienveillance. Il est le seul en Polynésie et est même une spécificité locale puisqu'aucun centre du même type n'existe au niveau national au sein de la Croix-Rouge française.

“C'est avant tout un lieu de vie. On lit le journal, on boit un café, on échange. C'est important de maintenir ce lien social. On essaie de les faire parler d'eux, ce sont des moments privilégiés”, nous confie Marie, la responsable et animatrice du fare Puarama. Parmi les moments offerts aux séniors pour maintenir leur autonomie, l'animatrice propose, avec l'aide de bénévoles, différentes activités ou ateliers. Les matinées s'articulent autour de moments de partage, puis d'activités qui s'organisent en fonction de “l'humeur du jour”. Ainsi, les matahiapo peuvent s'adonner à la peinture, au tressage, au chant… des ateliers cuisine sont aussi proposés, un moment particulièrement apprécié. “C'est un rappel à leur vie d'avant et c'est un grand plaisir de le faire en groupe, tous ensemble.” Plusieurs fois par mois, le groupe fait des sorties. "Ça peut être à Tahiti ou à Moorea… on s'aère l'esprit et surtout ils voient du monde ! Le but c'est de les insérer dans la société, qu'ils participent à la vie de la commune."

“Trop de personnes âgées sont isolées” Malgré toute l'énergie déployée, le centre reste largement méconnu du grand public. Alors qu'il a une capacité de douze bénéficiaires, seuls quatre ou cinq le fréquentent actuellement au plus grand regret de Marie : “C'est tellement important de maintenir nos aînés dans la vie. J'aimerais vraiment qu'il y en ait le plus possible qui en bénéficient.” Elle lance donc un véritable appel aux personnes âgées en situation d'isolement à les rejoindre. “Malheureusement encore trop de personnes âgées sont isolées. Elles sont souvent veuves ou veufs, et à la perte de l'être cher, la personne a tendance à se renfermer et à s'isoler encore plus, c'est un cercle vicieux. Il faut que ça vienne d'eux. Rompre les habitudes c'est difficile, mais toutes les personnes qui sont au centre n'avaient pas forcément envie de venir, maintenant elles n'ont plus envie de partir !” La jeune animatrice prend pour exemple un papi qui lui a confié que venir au centre lui avait redonné la motivation et des objectifs : “Il se sent important, il se sait attendu, il sait qu'il va faire quelque chose de sa journée, même si ce sont de petites choses, c'est important.”



L'animatrice, infirmière de profession, insiste sur l'importance de l'échange entre générations : “On apprend beaucoup de nos aînés. L'intergénérationnel est très présent, on a des ateliers tous les mois avec des enfants issus d'un foyer de jeunes mamans, qui viennent en atelier intergénérationnel. On a aussi un partenariat avec le lycée de Mahina. L'échange est très riche, ça apporte autant aux matahiapo qu'aux jeunes. Et cet échange entre générations se fait aussi au quotidien avec nos bénévoles qui sont des jeunes.”

Michel, 80 ans : “Ça fait du bien de voir du monde” “Je viens ici depuis quatre ans. C'est ma fille qui m'a amené ici. Elle travaille et du coup, je suis seul la journée. Je suis bien ici, plutôt que de rester enfermé à la maison tout le temps… Ça fait du bien de voir du monde. On s'occupe tout le temps. Ce que je préfère c'est chanter. Car j'étais à la chorale quand j'étais jeune. Je ne regrette pas d'être venu. Si quelqu'un hésite à venir au centre, je lui dirais 'Viens voir au moins'.”

Pratique Contact

Centre Puarama, espace séniors

Accueil mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à midi

Tél : 40 42 02 76

Mobile : 87 73 89 29

Email :



Critères d'admission

- Être âgé de plus de 60 ans,

- En situation d'isolement social, cela peut être des personnes logées dans leur famille mais seules la journée,

- Ne pas avoir de problèmes de santé importants, être autonome,

- Présenter un certificat médical.



Conditions

3 500 Fcfp/ mois

