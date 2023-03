Les marins du Shom font des relevés à Hao et s’occupent de la relève

Hao, le 2 mars 2023 - Une équipe du Service hydrographique et océanographique de la Marine nationale effectue actuellement une mission technique pour mettre à jour la cartographie marine de Hao, mais pas seulement…



Cela faisait une vingtaine d’année que le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) n’était pas venu sur l’atoll du Hao pour y réaliser des relevés marins. Depuis un mois, cinq marins du Shom sont à pied d’œuvre pour mettre à jour la cartographie des fonds marins, en vue de rendre les cartes maritimes plus fiables pour les usagers.

Dans leur champ de mission à Hao, ces militaires sont chargés de sonder très précisément à l’aide de matériels de pointe, le couloir de navigation lagonaire le plus emprunté de l’atoll, entre la “passe kaki” et le grand quai du village principal d’Otepa. Cette route maritime est empruntée par les voiliers, les navires de commerce et autres pêcheurs professionnels. Au terme de leurs relevés les données recueillies permettront une mise à jour des cartes marines au bénéfice de ces professionnels et de ces usagers de la mer.



Exposé au collège

En parallèle de leur mission principale ces marins ont également accepté une mission pour le moins atypique, à la demande de Romain Vedrenne, professeur de technologie au collège de Hao. Ils ont ainsi accepté d’intervenir auprès des élèves de ce même établissement afin d’élargir leur champ de connaissances et – pourquoi pas – susciter chez eux des vocations. Les interventions sont réalisées dans deux classe bien précises que sont la classe de bi-mer , et la classe de GEMM du Cetad. Deux classes dont l’enseignement est lié au milieu maritime.

Une trentaine d’élèves de ces deux classes ont dans ce cadre participé, jeudi dernier, à la présentation faite par deux des militaires du Shom au CDI du collège de Hao. Fabien, hydrographe et Essaid, manœuvrier, ont présenté un exposé à l’appui de supports visuels, de leur métier et leur quotidien. Dans un premier, les deux intervenants ont présenté le service hydrographique de la Marine et ses missions. Ils ont ensuite expliqué aux élèves ce qu’est la bathymétrie, un champ technique qui regroupe les technologies de mesure ou d’estimation de la profondeur afin de connaître le relief de l’océan profond ou côtier. Les deux marins ont également présenté aux collégiens les instruments et les techniques utilisés pour effectuer la cartographie des fonds marins. Un exposé qui a captivé les élèves grâce aux explications très ludiques des deux marins, pourtant novice dans cet exercice de pédagogie mais finalement plutôt à l’aise face à ces jeunes.

Les marins du Shom poursuivent leur mission à Hao courant mars, avec l'objectif de ramener sur leurs disques durs les données maritimes mises à jour pour les futures cartes maritimes. Les militaires quitteront aussi l'atoll enrichis d'une belle expérience humaine avec la population de Haoroagai.

Rédigé par Teraumihi Tane le Vendredi 3 Mars 2023 à 16:27 | Lu 171 fois