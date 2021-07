“Les maladies radio-induites coûtent à ce jour 91,353 milliards”

Le chef de l'État a aussi donné son accord pour le deuxième prêt garanti par l'État, c'est une bonne nouvelle pour la CPS ?

“Oui, mais c'est un prêt. J'avais espéré qu'il nous dise que le prêt se transforme en subvention mais peut-être qu'il va le faire, c'est ce que je dis : on verra comme ça se traduit dans les faits. L'espoir fait vivre. On avait demandé sept milliards pour finir l'année 2021-2022. Mais vu qu'on dépense 5,6 milliards de Fcfp chaque année pour les 23 maladies radio-induites, au 30 avril 2021, on atteint un total de 91,353 milliards de Fcfp. C'est de ça dont il s'agit”.



L'annonce d'un Institut du cancer en Polynésie vous semble-t-il pertinent ?

“Si c'est pour étudier 250 cancers sur seulement 270 000 habitants, vaut mieux faire ça en France. On n'a pas les moyens de payer ces chercheurs. Je sais pour avoir fait le tour de la question qu'un institut ça coûte cher. C'est comme si on faisait un institut du diabète. Ce n'est pas parce qu'on aura un institut ici qu'on va ne plus évasaner des gens. On a déjà un pôle de cancérologie et on a du mal à recruter des oncologues. En revanche, si on nous envoie dix oncologues, là oui, on commence à régler le problème. Y a quand même un problème de priorité. Après c'est bien, on va nous le payer, mais est-ce qu'il ne va pas nous coûter plus cher au final ?”