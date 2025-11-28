

Les lunettes connectées chinoises font de l'œil aux marchés occidentaux

Hangzhou, Chine | AFP | mercredi 02/12/2025 - En Chine, les utilisateurs de lunettes connectées peuvent payer leurs achats d'un simple regard à un QR code assorti d'une commande vocale, au moment où un nombre croissant d'entreprises cherche à conquérir ce secteur, dans le pays comme à l'étranger.



Après de nombreuses déceptions, les lunettes connectées connaissent un essor mondial, soutenu par les progrès de l'intelligence artificielle (IA).



Le géant américain Meta domine le marché, mais une multitude d'entreprises chinoises, des géants comme Alibaba et Xiaomi aux start-ups comme Rokid et XREAL, cherchent à rattraper leur retard.



"Les avantages de la Chine sont évidents", a déclaré à l'AFP Misa Zhu, à la tête de Rokid. "L'écosystème et sa chaîne d'approvisionnement se trouvent tous en Chine, et la Chine produit beaucoup", explique-t-il.



Sur le marché intérieur, les entreprises chinoises ont un avantage indéniable: les services de Meta y sont inaccessibles sans VPN.



Le pays représente un énorme marché potentiel: les ventes de lunettes connectées devraient y augmenter de 116% en 2025 par rapport à l'année précédente, selon le cabinet IDC



La vie quotidienne est déjà imprégnée de technologies en Chine, où même les personnes âgées utilisent leurs smartphones partout, pour payer un repas comme un trajet de transport.



- Entreprises en développement -

Plusieurs entreprises chinoises comme Xiaomi, RayNeo, Thunderobot et Kopin se positionnent sur le secteur, écrit Flora Tang, analyste pour le cabinet Counterpoint.



Xiaomi, en particulier, fait figure d'"outsider", selon elle. Ses premières lunettes intégrant une IA ont pris la troisième place des meilleures ventes pour ce type d'objet au premier semestre 2025, alors qu'elles n'étaient en vente que depuis une semaine environ.



De plus petites entreprises suscitent également l'intérêt, comme Rokid qui a récemment levé plus de 4 millions de dollars sur le site de financement participatif Kickstarter.



Rokid "observe et apprend (...) des grandes entreprises mondiales", a expliqué son fondateur, M. Zhu.



Pour couvrir tous les marchés, Rokid permet à ses clients d'utiliser à la fois des applications chinoises en Chine et des logiciels étrangers ailleurs. Au contraire, des concurrents comme Meta limitent les applications disponibles.



Autre fonctionnalité présentée par Rokid: la traduction simultanée, avec des sous-titres en anglais défilant sur la face intérieure des verres pendant qu'un interlocuteur parle.



Mais il sera difficile de briser la domination de Meta à l'étranger.



- Priorité à l'apparence -

Au premier semestre 2025, Meta détenait 73% des parts du marché mondial des lunettes connectées, selon Counterpoint.



Son succès est attribué aux lunettes Ray-Ban Meta. Presque impossibles à distinguer des modèles classiques, elles arborent surtout un design tendance.



Le poids est également un facteur crucial, mais "l'apparence reste la priorité: elles doivent donner aux gens envie de les porter", estime Wu Tianhao, un client de 25 ans, à l'AFP.



Les entreprises chinoises présentent "de nombreuses marques et modèles, une itération rapide et une capacité à s'adapter rapidement aux changements du marché", égrène Zhu Dianrong, expert du secteur.



Mais "les marques étrangères gardent l'avantage dans les technologies de pointe", estime-t-il.



Gary Cai, vice-président de Rokid, reconnaît un "écart évident" entre les puces disponibles en Chine et à l'étranger, mais souligne que les différences entre les modèles d'IA "ont considérablement diminué".



- Vie privée -

Mais ces lunettes ont toujours du mal à s'imposer à grande échelle, quel que soit leur fabricant.



Dans l'ensemble, l'expérience utilisateur doit être améliorée et plus accessible, analyse Will Greenwald, rédacteur pour le magazine spécialisé PCMag.



"Je ne pense pas que quiconque ait réussi à rendre l'expérience vraiment fluide à ce stade", a-t-il déclaré à l'AFP.



Les lunettes posent aussi des questions de respect de la vie privée, car elles sont discrètes et enregistrent presque en permanence. Ce dernier point risque aussi de soulever des problèmes réglementaires.



Mais les fabricants comme M. Zhu restent confiants. "Aujourd'hui, nos lunettes IA sont des périphériques pour téléphones", explique-t-il. "Mais dans un futur proche (...) les téléphones deviendront des accessoires pour les lunettes".

le Mercredi 3 Décembre 2025 à 05:53 | Lu 187 fois





