Les limitations de rassemblement en partie déplafonnées

Concernant l’accueil dans les établissements recevant du public

Bars et les restaurants

Établissements sportifs

De plein air : l’accueil du public est autorisé en configuration assise, sans limitation des capacités d’accueil du public.

Couverts : la règle en vigueur d’une place laissée vide entre chaque personne ou groupe de personnes dans la limite de six est maintenue.

Salles de spectacle de plein air et chapiteaux

- Salles de spectacle couvertes (dont salles des fêtes et polyvalentes)

- Foires-expositions, marchés aux puces et vides greniers

Fêtes foraines

Discothèques

Concernant les activités réglementées

Concernant les rassemblements sur la voie publique

Dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Fritch ont décidé, à travers une stratégie de réouverture progressive et adaptée, de poursuivre l’allègement des mesures applicables sur le territoire.Ce dispositif de mesures évolutif doit permettre à tous les Polynésiens de progressivement retrouver une vie économique et sociale, tout en maintenant la vigilance collective puisque l’épidémie persiste encore.Dans ce contexte et conformément à l’arrêté un arrêté du haut-commissaire publié jeudi, les mesures suivantes s’appliquent jusqu'au 31 juillet sur l'ensemble du territoire.La réouverture progressive des établissements recevant du public engagée depuis la fin du mois de mars se poursuit. Elle est accompagnée de protocoles sanitaires adaptés et organisée en fonction de la nature des établissements recevant du public.Au regard de la situation sanitaire du territoire, ce dispositif évolue à nouveau tel que :Le protocole d’accueil du public est levé pour ce qui concerne les dispositions suivantes: le nombre de personnes par table n’est plus limité et l’espacement d’au moins un mètre entre les tables n’est plus obligatoire.Demeure applicable l’obligation pour les clients d’être assis et de porter le masque lors des déplacements.Le port du masque est obligatoire. Les activités de restauration demeurent interdites.Le port du masque est obligatoire. Les activités de restauration demeurent interdites.En complément à Tahiti, Moorea et aux ISLV, le protocole d’accueil du pratiquant limité à 4 m² ou 16 m² par pratiquant selon la nature des pratiques sportives est également maintenu.l’accueil du public est autorisé en configuration assise, sans limitation des capacités d’accueil du public.Le port du masque est obligatoire.l’accueil du public est autorisé en configuration assise et la règle en vigueurou groupe de personnes dans la limite de six est maintenue.Le port du masque est obligatoire.L’accueil du public est autorisé sans limitation des capacités d’accueil du public.Le port du masque est obligatoire.Les activités de restauration sont autorisées dans le respect des conditions applicables aux bars et restaurants (places assises, port du masque), et sous réserve d'être installées dans une zone dédiée et séparée, pour toutes les salles de spectacle, les foires et les marchés aux puces.L’accueil du public est autorisédes capacités d’accueil du public.L’obligation de porter le masque et de respecter les gestes barrière est maintenue.En métropole, la réouverture des discothèques est conditionnée par la mise en place d'un protocole sanitaire expérimental qui repose sur la présentation du “pass sanitaire'' à l’entrée. Ce dispositif permettra de définir les conditions de sécurité adaptées à la configuration de ces lieux de rassemblements festifs. Ce n’est qu’à l'issue de cette expérimentation menée à compter du 9 juillet, qu’un point d’étape sera réalisé avec les professionnels concernés pour envisager sa généralisation.A ce stade, en Polynésie française, les discothèques demeurent donc fermées.2.Comme pour les établissements recevant du public, les rassemblements dans l’espace public font l’objet de dispositions assouplies.Lesfestivals de plein air :- Les places debout demeurent interdites.- Les places assises sont autorisés, sans limitation d’accueil du public.Le port du masque est obligatoire. Les activités de restauration y sont autorisées, sous réserve d’être séparées des autres activités et dans le respect des conditions applicables aux bars et restaurants (configuration assise, port du masque).Les dispositions en vigueur concernant les activités cultuellessont inchangées :- distance d’un mètre entre les personnes lors des offices religieux ;- 75 personnes maximum autorisées lors des cérémonies funéraires ;- 15 personnes maximum autorisées lors des veillées funéraires dans les lieux publics.Enfin, l’organisation des bingos et combats de coq n’est plus strictement interdite en raison de la situation sanitaire, mais l’obligation de respecter la réglementation propre à ces activités, ainsi que les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale demeure.3.La limitation à 25 personnes pour les rassemblements sur la voie publique est levée.Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 juillet 2021et demeurent réversibles en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.Ce dispositif de mesures réglementaires s’inscrit dans la stratégie globale de lutte contre le Covid-19 qui s’appuie sur la campagne de vaccination, sur le maintien des gestes barrière, ainsi que sur le port du masque dont les conditions ont été modifiées le 20 juin dernier. Le port du masque est depuis obligatoire dans les lieux publics fermés ainsi que dans les espaces publics à forte concentration de personnes.