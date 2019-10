Les juniors d’EDT à la Molokai, pas les seniors

PAPEETE, le 2 octobre 2019 - Les juniors d’EDT Va’a vont participer à la Molokai Hoe 2019. Leur coach, Jean-Pierre Barff, a pu lever les fonds nécessaires à leur déplacement. L’équipe senior préfère quant à elle se focaliser sur la Hawaiki Nui Va’a.



Les juniors d’EDT Va’a participeront à la Molokai Hoe 2019, mais pas l’équipe senior. Jean-Pierre Barff entraîne les juniors depuis deux ans. Il souhaitait récompenser son équipe en lui permettant de participer à la prestigieuse course internationale, prévue le 13 octobre prochain entre Molokai et Oahu, à Hawaii.Le bureau de l’association EDT Va’a lui a alors fait comprendre qu’"il n’y avait pas de budget pour les déplacements et que c’était à lui de trouver les fonds par ses propres moyens et de s’organiser pour partir". Jean Pierre Barff a donc organisé une tombola et la course EDT Lagoon Race le 15 septembre dernier et complété le budget grâce à l’aide de quelques sponsors. Le déplacement n’a pas impacté le budget 2019 de l’association.



Un des rameurs de l’équipe première nous a confié que "cela lui faisait un pincement au cœur de ne pas participer" et que cela avait pourtant failli se faire : un responsable de Red Bull est venu les voir à l’entraînement jeudi dernier. Conscient que, depuis deux ans, l’intégration dans le team Red Bull de seulement quatre rameurs d’EDT Va’a avait créé un conflit interne, il a proposé à l’ensemble de l’équipe de représenter Red Bull à la Molokai 2019. "Si on avait eu cette proposition il y a cinq ou six mois, on se serait organisé" a déclaré le rameur. La condition du bureau de l’association EDTVa’a était que tout le monde devait partir. Deux rameurs n’étant pas disponibles, le bureau a décidé que personne n’irait.



L'équipe attaque désormais sa quatrième semaine d’entraînement, au complet. "Aujourd’hui, on se focalise donc sur Hawaiki Nui, ce qui n’est pas plus mal. (...) Rete, Steeve…même les 'stars' font l’effort de venir tous les matins et tous les soirs". Consciente de la suprématie actuelle de Shell Va’a, l'équipe souhaite "simplement donner un beau spectacle et ne pas voir Shell avec 500 mètres d’avance". EDT Va’a compte bien se battre jusqu’au bout. "On verra bien le résultat mais on a l’intention de faire quelque chose pour cet Hawaiki Nui 2019."