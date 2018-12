Les joueuses de Reao impressionnées par le professionnalisme de leurs adversaires

Vaitea Teara, 22 ans



"Ça n'a pas été facile de nous démarquer"



"J'étais carrément excitée à l'idée de venir ici. J'ai fait tellement de sacrifices pour ces jeux et j'avais trop hâte de venir. Mais maintenant, j'ai hâte de rentrer (rires). On s'est entrainé depuis le mois d'octobre. Et j'ai ressenti l'esprit compétitif, les autres délégations étaient là pour remporter les médailles d'or, comme Fatu Hiva et Tahiti. Ça n'a pas été facile de nous démarquer. On a joué à sept, on n'avait pas de remplaçantes. On avait droit à dix athlètes, mais nous sommes venues à sept, parce que les filles de Reao ne sont pas très sportives, elles préfèrent travailler. Par contre, les marquisiennes et les tahitiennes sont vraiment rapides dans leur jeu, on ne voit même pas quand elles passent. Elles se sont bien entrainées. Après, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'elles participent, contrairement à nous. En plus, elles participent aussi au challenge Alphonse Greig, donc, elles s'entrainent souvent. Après, on n'a pas les mêmes moyens aussi. Nous, nous n'avons qu'un petit plateau non couvert. Et en octobre, il pleut beaucoup chez nous, ce qui fait qu'on a moins de jours d'entrainements, et ça a pénalisé l'équipe. Mais, on veut se venger, donc, si on revient sur Tahiti, on se donnera à fond. Notre objectif est de revenir en force. Sinon, je suis contente d'être venue, ça m'a permis de rencontrer d'autres délégations et de me faire des amis, et les athlètes masculins sont beaux aussi (rires)."