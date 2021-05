Les joueuses de Pirae sacrées as du volley

Tahiti, le 6 mai 2021 – L'équipe féminine du Pirae Volley Club a remporté, jeudi à Fautaua, la finale du Tournoi des As. Menées 2 sets à 1, les protégées d'Abel Temarii ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser Tamarii Punaruu et l'emporter au tie-break (15-11). A noter que la finale des messieurs qui devait également se jouer ce jeudi soir a été reportée pour ne pas déroger au couvre-feu.



