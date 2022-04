Les jeux des îles Sous-le-Vent reviennent enfin

Raiatea, le 27 avril 2022 - Après une année d’interruption et un report de janvier à avril 2022, les jeux des îles Sous-le-Vent ont finalement lieu à Raiatea depuis lundi jusqu’à vendredi à Uturoa. Au programme, une semaine sportive pour les collégiens et lycéens sélectionnés des Raromatai !



Les jeux des îles Sous-le-Vent, initialement prévus en janvier 2022, ont bien failli ne pas avoir lieu encore cette année. Les derniers en date avaient été organisés à Huahine en 2020. Cet événement sportif se tient finalement in extremis cette semaine, jusqu'à vendredi. Il permettra à des jeunes collégiens et lycéens venus de toutes les îles des Raromatai de participer, après sélection, aux finales prévues le 11 mai à Tahiti. Aux Australes, les mêmes jeux ont lieu simultanément.



Les élèves de Taha'a arrivés en pirogue



Une délégation de 20 élèves de Maupiti participe à l’événement tandis que Bora Bora et Huahine permettent à une centaine d’élèves d’être présents durant cette semaine sportive. Les uns sont logés au Lycée de Uturoa (LUT) et les autres à la paroisse catholique. Au total, ce sont entre 300 et 400 élèves qui joueront chaque jour au foot, au basket, au volley, au ping-pong sans oublier l’épreuve phare du va’a (V6), prévue mercredi après-midi. Les 35 élèves de Taha'a sont arrivés, eux, en pirogue.



Une fois toutes les délégations arrivées lundi, l'inauguration a pu se dérouler mardi matin. Après un défilé regroupant tous les établissements participants, l’ensemble des délégations de Bora Bora, Huahine, Maupiti, Raiatea et Taha'a ont participé à une cérémonie d’ouverture animée par Carlos au stade de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) de Uturoa. Au programme, des danses et des chants.



Valoriser le multisports



Mardi après-midi, place aux challenges ! Les catégories de benjamines (11-13 ans), de minimes (13-15 ans) et les lycées se sont s'affrontées au cours de trois jours de compétition. Les activités sportives se termineront jeudi après-midi après l’épreuve de volley. Les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de clôture, qui sera suivie d'une remise des trophées et médailles.

Et, pour profiter jusqu’au bout de cette semaine extraordinaire, il sera permis à des lycéens sélectionnés lors du challenge foot de former une équipe de beach-soccer pour participer avec trois autres équipes venues de Tahiti à un tournoi organisé à la plage de Tevaitoa. Cerise sur le gâteau, le tournoi est chapeauté par Tehina Rota, qui n’est autre que l’ancien entraîneur des Tiki Toa pendant la coupe du monde de 2015 au Portugal.

Cédric Duport, délégué de l’Union du sport scolaire polynésien (USSP)

“Il s’agit surtout de se retrouver, la compétition passe après”



"La participation à ces jeux est soumise au préalable à une sélection organisée dans chaque établissement scolaire du second degré parmi les licenciés des associations sportives. Les résultats des sélections ont provoqué des pleurs car on ne peut pas faire participer tout le monde mais on essaie d’intégrer un maximum d’élèves en fonction des infrastructures sportives qui sont à notre disposition. Il s’agit surtout de se retrouver, la compétition passe après, c’est pour ça que ça s’appelle des jeux.

Le but est de valoriser le multisports. Toutes les équipes par catégorie joueront successivement en foot, basket, volley, tennis de table et va’a. Les challenges sont des médailles et des trophées qui avaient été fabriquées à Huahine lors des derniers jeux. Ils sont donc remis en jeu et les champions de chaque activité sportive pourront disputer les finales à Tahiti par catégorie. Au final, seuls 73 élèves s’envoleront pour Tahiti.”



Rédigé par Marion Alexandre le Mercredi 27 Avril 2022 à 16:46 | Lu 124 fois