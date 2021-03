Les jeunes talents de la glisse retrouvent le lycra de compétition

Les espoirs de la glisse tahitienne avaient rendez-vous, samedi et dimanche, sur le spot de Papenoo, pour participer à la première des quatre étapes du Cocacola Teen Surf Session. Une compétition qui a par le passé permis de révéler des talents comme Vahine Fierro et Kauli Vaast. Pour cette première levée de 2021, près de 70 jeunes espoirs, âgés de 7 à 18 ans, ont marché dans leur pas.Les catégories ondines de moins 14 ans, les poussins-benjamins et les minimes ont ouvert le bal, samedi, sur le beach break de Papenoo. Ainsi chez les ondines la victoire est revenue à la talentueuse Tya Zebrowski, 10 ans, qui a décroché en finale la belle note de 15.16. Kelia Gallina, 9 ans, plus jeune finaliste, s'est classée deuxième de la catégorie avec un score de 13.17, devant le 9.84 de Kiara Goold, 11 ans.Chez les poussins-benjamins Matt Schockert, 12 ans, s'est imposé grâce à une note globale de 12 en finale. Et chez les minimes, Naiki Vaast, 14 ans, faisait office de grandissime favori. Mais le cadet de la fratrie Vaast a vu sa route stoppée en demi-finale et la victoire dans la catégorie est revenue à Toaura Haumani, 14 ans également.Les plus grands ont ensuite pris le relais dimanche, avec notamment les entrées en lice des sœurs Fierro, Heimiti et Kohai, dans la catégorie ondine 15-18 ans. Les deux surfeuses de Huahine se sont hissées logiquement en finale. Une finale qui a vu la victoire de la petite dernière de la famille, Kohai, qui a scoré une note de 12.27. Elle a devancé Tehani Tefaatau (10.63) et sa grande sœur Heimiti (8.86).Chez les cadets, c'est Daryl Barrier qui a été le meilleur en finale. Le surfeur de 16 ans a décroché une note de 12.53 pour s'offrir la victoire dans la catégorie, aux dépens de Tunui Talfer et de Tivau Patu.Enfin chez les juniors, où 20 compétiteurs étaient en lice, Haumana Ateni et Haunui David faisaient office de favoris. Sauf que ces derniers ont été supplantés par Esli Temaurioraa. En finale l'intéressé s'est imposé sur le fil avec une note de 14.66 contre 14.20 pour Haunui David. Darryl Barrier, victorieux déjà chez les cadets, s'est pour sa part classé troisième de la finale.Prochain rendez-vous désormais pour les jeunes espoirs les 17 et 18 avril, vraisemblablement sur le spot de Taharuu à Papara.