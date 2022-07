Les jeunes nageurs tahitiens brillent à Pau

Tahiti, le 14 juillet 2022 - Les Championnats de France jeunes de natation ont démarré ce mardi à Pau. Après trois journées, les Tahitiens ont décroché cinq titres de champions de France. : deux pour Déotille Videau en 13 ans chez les filles, deux pour Teherearii Oopa en 14 ans garçons et un pour Rohutu Teahui en 12/13 ans garçons.



La 3e édition des Championnats de France jeunes mettant en scène les meilleurs nageurs nationaux de 11 à 14 ans qualifiés pour l’événement après réalisation de chronos imposés par la Fédération française se déroule magnifiquement pour la sélection tahitienne dans le bassin de Pau. A l’aube de la dernière journée des championnats, Tahiti compte cinq titres de champions de France et 10 médailles pour six sélectionnés, un bilan qui ne surprend pas dans la mesure où les meilleurs jeunes tahitiens occupent les premiers rangs dans les classements nationaux. Mais encore fallait-il le confirmer dans une compétition d’audience nationale avec ce que cela comporte de pression.



Il est vrai que certains membres de la sélection tahitienne avaient déjà l’expérience d’un Championnat de France jeunes lors de l’édition 2021 à Toulouse en décembre dernier, Déotille Videau et Teherearii Oopa s’y étant même distingué en obtenant un titre pour la nageuse du CNP et du Centre de Performance Polynésien et deux pour le sociétaire de I Mua. Mais ce qui distingue la performance de la sélection tahitienne cette année, c’est sa performance d’ensemble car quatre des six sélectionnés tahitiens sont montés sur un podium.



Déotille Videau a parfaitement lancé la campagne tahitienne mardi en devenant championne de France des 13 ans sur 200 m. 4 nages avec un chrono de 2’ 27’ 83 en finale qui constituait un nouveau record de Polynésie. Le même jour elle décrochait la médaille de bronze sur 1 500 mètres et finissait au pied du podium sur 50 m. dos.



Teherearii Oopa, le sociétaire de I Mua, entretenait la bonne dynamique tahitienne en obtenant un titre de vice-champion de France au 100 m. papillon (59’’ 92) en 14 ans garçons. Même récompense pour Rohutu Teahui, le nageur du CNP terminant 2e de la finale A des 12/13 ans garçons sur 200 m. dos en 2’ 19’’ 73.

Sylvain Roux : “Le plein d’émotions” La journée de mercredi était encore plus somptueuse pour les couleurs tahitiennes qui s’octroyaient trois titres de champions de France. Déotille Videau remettait ça sur 400 m. 4 nages avec un chrono de 5’ 14’ 20’ qui constituait un nouveau record de Polynésie. Tehearearii Oopa sur 50 m. NL et Rohutu Teahui sur 100 mètres dos montaient aussi sur la plus haute marche du podium. Rohutu Teahui battaient à deux reprises la meilleure performance française des 13 ans sur la distance avec un temps de 1’ 03’’ 38 en série puis 1’ 02’’ 51 en finale. Heimaruiti Bonnard (CPP/OLP) rentrait pour sa part en finale A du 200 m. NL y terminant 7e en 2’ 19’’97 chez les 13 ans filles, Ragihei Kura-Timo (I Mua) s’imposant en finale B sur 100 m. brasse en 1’ 22’’ 97 en 11/12 ans.



Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne présent au bord du bassin de Pau traduisait en quelques mots son sentiment : “La compétition avait démarré en beauté ce mercredi et jeudi, nous avons fait le plein d’émotions avec les bonnes performances de nos jeunes qui se sont enchaînées”.



Et la journée de jeudi apporta également son lot d’émotions pour le clan tahitien avec un nouveau titre de champion de France pour Teherearii Oopa sur 50 m. papillon en 26’’ 75. Déotille Videau montait sur la 2e marche du podium sur 100 m. dos avec un temps de 1’09’’ 10. Pas de médailles en revanche pour Déotille sur 800 mètres, mais elle y établissait tout de même un nouveau record de Polynésie en 9’ 39’’ 58. Ragihei-Kura Timo augmentait le capital de médailles de Tahiti en prenant la 3e place de la finale A du 200 m. brasse en 2’ 53’’ 94 et elle ratait de peu un nouveau podium sur 200 m. papillon en terminant 4e de la finale en 2’ 44’’ 54. Enoa Vial n’a pu lutter avec les meilleurs sur 400 m. NL (mardi) et 800 m. NL (mercredi) en 12/13 ans garçons, mais le licencié du CNP s’est enrichi d’expérience à haut niveau. Dernière journée des Championnats de France jeunes aujourd’hui avec un final espéré en apothéose pour Tahiti.

Les champions de France *Deotille Videau (CPP/CNP) 13 ans filles

-200 m. 4 nages en 2’ 27’’ 83

-400 m. 4 nages en 5’ 14’’ 20



*Teherearii Oopa (I Mua) 14 ans garçons

-50 m. NL en 25’’ 03

-50 m. papillon en 26’’ 75



*Rohutu Teahui (CNP) 12/13 ans garçons

-100 m. dos en 1’ 02’’ 51

