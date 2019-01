Les jeunes Polynésiens "carrément" sous le charme des BTS

Et si durant toute la journée, le public, plutôt ado et féminin, du cinéma Liberty a vibré au son des BTS, d'autres armys se sont également réunis dans un café de la place ou au parc Paofai pour danser sur les chorégraphies de la K-Pop et des BTS.

"On s'est réuni ici pour danser, chanter autour de la K-Pop, pour rendre hommage au BTS. C'est un groupe qui n'a pas de frontière, ils forment une famille avec les armys. (…). Il y a un vrai engouement des jeunes ici pour la K-pop. On a créé un groupe facebook. Il y a 4000 fans de K-Pop et de BTS à Tahiti. C'est comme une communauté. On espère que les BTS viendront un jour en concert à Tahiti !", confie Charles.