Les insectes stars de "Minuscule" reviennent dans un deuxième film

Paris, France | AFP | vendredi 24/01/2019 - Après le succès de la série télé et du premier film, couronné par un César il y a quatre ans, les insectes de "Minuscule" reviennent en salles mercredi dans un deuxième long métrage d'animation, "Minuscule 2: les mandibules du bout du monde", dont l'action se déroule en Guadeloupe.



Tout a commencé par un court métrage puis une série d'animation des Français Hélène Giraud et Thomas Szabo, "Minuscule: la vie privée des insectes", diffusée à partir de 2006 sur France Télévisions, vendue dans plus de cent pays et gros succès en DVD. Mélangeant animation en 3D et décors en prises de vues réelles, elle mettait en scène le quotidien d'araignées, fourmis et autres mouches.

Puis est venu le premier film, "Minuscule: la vallée des fourmis perdues", qui a fait mouche: plus de 4 millions de spectateurs au total, dont 1,5 million en France, et une sortie dans plus de 50 pays, un succès "inespéré", selon Thomas Szabo.

"Au bout d'un an, et après avoir eu des prix, notre producteur nous a rappelés en disant que ce serait bien de faire un deuxième film", raconte-t-il à l'AFP.

Dans ce nouvel opus, qui débute dans le parc du Mercantour, les insectes décident de préparer des réserves pour l'hiver. Mais à la suite d'un malencontreux incident, la coccinelle star se retrouve piégée dans un carton à destination de la Guadeloupe.

Ses deux compères, la fourmi et l'araignée, partent alors à son secours, ce qui va donner lieu à une série de péripéties sur fonds de décors caribéens.

Avec un tiers du film en images de synthèse, ce long métrage sans dialogues - les insectes s'exprimant avec des bruits - mais à la musique très présente, fait perdurer le ton à la fois inventif et drôle de cette saga centrée sur les petites bêtes.

Doté d'un budget de 13 millions d'euros et complètement fabriqué en France, "Minuscule 2" est aussi un porte-étendard du savoir-faire français en matière d'animation. "Le musicien est Français les équipes de décoration, les réalisateurs, le son, tout a été fait complètement en France" où se trouvent aussi les studios d'animation et d'effets visuels, souligne Hélène Giraud.

"Minuscule" bénéficie cependant cette fois d'un coproducteur chinois, après le succès du premier volet en Chine où il avait fait plus de 800.000 entrées. De quoi envisager un troisième film, dont l'histoire a déjà été écrite et dont l'action se situerait en partie... en Chine.