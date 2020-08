Les inscriptions aux prochains Hura Tapairu et Heiva des Écoles débutent le 24 août

La 16e édition du Hura Tapairu, la compétition de groupes de ‘Ori Tahiti locaux, se tiendra en fin d’année 2020, du 25 novembre au 5 décembre, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture.Tous les groupes de Polynésie, écoles et associations désireux de faire partie de la compétition sont invités à s’inscrire.Les inscriptions pour y participer seront possibles à partir du lundi 24 août jusqu’au vendredi 9 octobre, sur le site Internet www.huratapairu.com Comme pour le Hura Tapairu, les inscriptions pour la 27ème édition du Heiva des Écoles des danse, de chant et de musiques traditionnelles sont ouvertes à partir du lundi 24 août jusqu’au 31 janvier 2021 à 12 heures.La fiche d’inscription peut être retirée à la Maison de la Culture auprès de la cellule “projets culturels”. Vous pouvez également demander cette fiche d’inscription par mail sur l’adresse : [email protected] , ou remplie directement en ligne sur le site www.heiva.org La prochaine édition se déroulera du 2 au 13 juin 2021 (sous réserve de la programmation).Par contre, compte tenue de la situation sanitaire actuelle, la 3e édition du Hura Tapairu Manihini n’aura pas lieu en 2020. L’année dernière, la deuxième édition rassemblait trous groupes étrangers : Universidad de Mexico, Hui Hula O Lei Aloha et Tiare Tahiti Mexico venus du Mexique et du Japon. Le concours avait été remporté par le groupe du Japon : Hui Hula O Lei Aloha.