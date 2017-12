Les initiatives polynésiennes à l'honneur sur Public Sénat

"Positive Outre-mer ce sont 23 modules de deux minutes pour faire un zoom résolument positif, mais pas naïf, sur ces territoires français des trois océans",

En métropole, l'image des outre-mer et de la Polynésie se réduit souvent au lagon bleu et aux jolies vahine. Pour mettre fin à ces images d'Epinal, le journaliste et producteur David Martin, en charge de développement des longs formats au sein de la société lilloise Cercle Bleu a eu l'idée de proposer des reportages courts mettant en valeur les outre-mer. Mais au contraire de ce qui est souvent fait, ce ne sont pas uniquement les paysages qui sont mis en avant. Les reportages présentent les atouts de l’Outre-mer à travers ses entrepreneurs, son environnement, son patrimoine culturel et ses énergies renouvelables.détaille ainsi David Martin, qui a aussi travaillé pour les Nouvelles de Tahiti, les Nouvelles calédoniennes, le Journal de l'île de la Réunion et France-Antilles depuis Paris.Ces formats courts sont diffusés sur la chaîne Public Sénat. Ils sont aussi consultables sur le site internet de la chaîne David Martin est venu en septembre dernier au fenua pour réaliser quatre reportages consacrés au fenua. Il revient ainsi sur le concept d’aire marine éducative, qui est une zone maritime littorale gérée de manière participative par une école ou un groupe d’élèves. Le projet Pukatai des Marquises est ainsi présenté.Un autre reportage est consacré à Kevin Besson, qui vient de lancer LeadBees, une plate-forme numérique destinée à la gestion des ruches à distance. Son idée : fournir une solution de gestion responsable des abeilles, de la production de miel et lutter contre les maladies. Elle aide les apiculteurs dans la gestion de leur production de miel, fournit des statistiques aux gouvernements et aide la recherche scientifique.Pour un troisième reportage, le journaliste est allé dans une ferme perlière.Enfin, le dernier reportage est consacré aux dauphins de Rangiroa qui font régulièrement leur "show" devant les touristes et plongeurs.