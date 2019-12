Les influenceurs coréens postent #Polynésie

Pendant une semaine, du 4 au 10 novembre, quatre influenceurs digitaux coréens réputés dans les voyages ont posé leurs bagages en Polynésie. Destination, le classique triptyque Tahiti, Moorea, Bora Bora, mais également Taha’a et Rangiroa pour faire davantage connaître ses deux îles auprès de leurs compatriotes. Leur mission plus que très agréable : poster des stories et des photos, toutes plus esthétiques et étudiées les unes que les autres. "On a fait appel à une agence coréenne pour nous aider à recruter les bons influenceurs. Ils nous ont garanti un certain nombre de posts de photos et de stories. Il n'en faut pas trop non plus pour ne pas lasser le follower", précise Rogella Doom, responsable de la région Asie Pacifique, Canada pour Tahiti Tourisme. L'organisme a également convenu avec eux qu'ils publient quelques articles sur leurs blogs respectifs Naver (le Google coréen) à leur retour de voyage.