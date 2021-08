Les îles frappées de plein fouet

Tahiti, le 9 août 2021 - S'il fallait encore prouver que le variant Delta se propage extrêmement vite, les chiffres de l'épidémie en Polynésie communiqués lundi sont là pour le confirmer. Et en plus de se diffuser rapidement, le virus touche à présent tous les archipels et de nouvelles îles jusqu'ici indemnes sont à présent touchées.



3 304 cas actifs au fenua, 159 hospitalisations dont 10 à Raiatea et 7 à Moorea et de nombreuses évasans… Plus question de ne parler que de Tahiti, le virus est installé dans les îles, dans tous les archipels. 200 cas actifs aux îles Sous-le-Vent, 82 aux Tuamotu-Gambier, plus de 60 cas aux Australes et 5 aux Marquises selon les informations transmises par la plateforme Covid. Tous ces chiffres, bien sûr évoluent heure après heure et manquent de précisions, rappelle de docteur Philippe Biarez de l'hôpital de Moorea, sachant que certaines personnes sont en attente de test, certains sont symptomatiques et n'ont pas encore été testés.