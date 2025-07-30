

Les îles Samoa votent après la dissolution du Parlement

Tahiti le 28 août 2025.Les habitants des îles Samoa dans le Pacifique sont appelés aux urnes vendredi, suite à la dissolution du Parlement et à des mois de luttes politiques internes.



La première ministre Fiame Naomi Mata'afa, surnommée "la dame de fer du Pacifique", a dissout le Parlement en mai après que les députés ont rejeté sa proposition de budget, et brigue un nouveau mandat.

Elue en 2021 comme première femme dirigeante de ce pays de 220.000 habitants, elle occupe le rôle de Première ministre par intérim depuis la chute du gouvernement.

Ses principaux concurrents pour ce scrutin sont l'ancien Premier ministre Tuila'epa Sa'ilele Malielegaoi et l'ancien ministre de l'Agriculture La'aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt.

L'inflation s'est imposée comme le principal thème de l'élection, les prix de certaines denrées alimentaires ayant plus que doublé en cinq ans.

"Je prie pour que cette élection apporte un gouvernement solide qui se souciera réellement du peuple samoan et assurera la stabilité économique" a déclaré à l'AFP Lenatai Victor Tamapua, un membre du Parlement candidat à sa réélection.

