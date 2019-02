Les hôtels Intercontinental sous la menace d'une grève

PAPEETE, 12 février 2019 - Des préavis de grève ont été signifiés mardi par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima dans les quatre hôtels de la chaîne Intercontinental de Polynésie française, à Tahiti, Moorea et Bora Bora. Sans accord, les débrayages auraient lieu dès lundi 18 février.



Quatre préavis de grève ont été déposés par la centrale majoritaire O Oe To Oe Rima dans les hôtels du groupe Intercontinental, confirme mardi le leader syndical Atonia Teriinohorai après que l'information a été révélée par nos confrère de Radio 1.



Les huit points mis en avant dans les préavis concernent surtout des revendications d'ordre salariales en lien avec un différend d'interprétation à propos d'accords passés précédemment avec la direction.



Une rencontre entre les syndicalistes et la direction de l'Intercontinental Tahiti s'est tenue ce mardi après-midi. Les responsables syndicaux doivent être reçus par la direction du site de Moorea, ce mercredi, et jeudi à Bora Bora.



Faute d'accord, "on prendra nos responsabilités, lance avec assurance Atonia Teriinohorai. On partira en grève." L'échéance des préavis est calée à lundi 18 février. O Oe To Oe Rima affirme représenter 85 % des personnels syndiqués dans le groupe hôtelier.