Les holopuni de retour en mer

Plus de sept mois après leur dernière régate, les va'a holopuni ont retrouvé l'océan, dimanche, pour la sixième édition de la Holopuni Va'a Coco Beach Classic. Au programme pour les cinq équipages présents sur la ligne de départ à la pointe Vénus, une descente vers Moorea jusqu'à la pointe de Tiahura. "C'est plutôt pas mal pour une reprise et pour la course, on va pouvoir se tirer la bourre et se battre pour le podium", s'est réjoui Kavika Knight, président de l'association Va'a Ta'ie Tautoru, organisateur de l'événement. "On a un vent d'est, nord-est de 20 nœuds, cela promet d'être une belle descente avec du surf et du vent. Il y a évidemment la compétition, mais c'est important aussi de prendre du plaisir pendant la course."Parmi les équipages, on retrouvait entre autre Terematai, barré par Vatea Quesnot, qui faisait office de favori pour la traversée. L'équipage de Kuhela, mené notamment par Jason Ori, et Hoku Loa faisait figure d'outsider. Et un équipage mixte était également présent pour cette reprise."Avec ces conditions, on devrait faire la traversée entre trois et quatre heures", avait prédit Kavika Knight. Les holopuni ont cependant bouclé le parcours beaucoup plus rapidement. Terematai a franchi la ligne d'arrivée à Tiahura après 2 heures, 35 minutes et 40 secondes de course. En deuxième position, à 17 secondes, on retrouvait l'équipage de Kuhela. Et à près de huit minutes des leaders, l'équipe du Blackjack, toute nouvelle pirogue à voile construite au fenua, a décroché la troisième place de cette édition de la Holopuni Va'a Coco Beach Classic.Le prochain rendez-vous pour les amateurs de pirogue à voile est programmé pour mai, pour une nouvelle édition de la Hawaiki Nui Voyage (la traversée entre Tahiti et Bora Bora), même si Kavika Knight est plutôt réservé quant à sa tenue. "Pour le moment, on n'est pas sûr d'organiser la Hawaiki Nui Voyage en mai. Des équipages étrangers doivent également participer et au vu de la situation sanitaire actuelle on ne sait pas si ces équipes pourront faire le déplacement. Mais si ça ne se fait pas en mai, on l'organisera à un autre moment dans l'année", a expliqué le président de l'association Va'a Ta'ie Tautoru.