Les groupes complets pour l'OFC Champions League

Tahiti, le 1er février 2020 - On connait désormais le nom de toutes les équipes qui participeront cette saison à l'OFC Champions League. L'AS Vénus, champion de Ligue 1 en titre, sera opposé dans le groupe D à Auckland City, aux Fidjiens du FC Ba et aux Samoans du Lupe Ole Soaga. L'AS Tiare Tahiti, deuxième équipe tahitienne qualifiée, jouera contre l'AS Magenta, les Solomon Warriors et le FC Tupapa Maraerenga.



Le dernier tour de qualification pour l'OFC Champions League s'est achevé vendredi en Nouvelle-Zélande. Trois équipes étaient en course pour décrocher les deux derniers tickets pour la phase de groupe : le club samoan du Lupe Ole Soaga, les Tongiens du FC Veitongo et le FC Tupapa Maraerenga des Îles Cook.



Grâce à une victoire et un match nul, le premier sésame est revenu aux Samoans du Lupe Ole Soaga. Ces derniers intègrent le groupe de D où figure également l'AS Vénus, champion de Ligue 1 en titre. Le groupe est complété par le club néo-zélandais d'Auckland City, nonuple vainqueur de la Champions League, et les Fidjiens du FC Ba. Rappelons que le club de Mahina disputera ses matchs de poule au stade Pater. Les premiers rencontres sont prévues pour le 1er mars.