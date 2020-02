Les grévistes campent à la présidence

Vous espérez que le président vous reçoive aujourd'hui ?

“C'est la seule possibilité qu'on a puisque la ministre a atteint les limites de ses compétences en matière de pouvoirs puisqu'on demande l'ouverture de concours. Le conseil des ministres doit décider ce matin de l'ouverture de concours pour 2020 et on veut que les concours concernant le service social y soient inscrits”.

Qu’allez-vous faire s'il ne vous reçoit pas ?

“Si on n'est pas reçu aujourd'hui, demain on marchera et après-demain on fera autre chose”.

Pensez-vous que vous allez être entendus ?

“On espère car ils sont vraiment en souffrance à cause du manque de moyens. On a déposé un préavis de grève en octobre dernier, on avait reçu un certain nombre d'engagements. Le budget de la Polynésie a été voté, et non seulement les engagements n'ont pas été respectés et en plus on déshabille le personnel pour l’envoyer à la Délégation contre la délinquance juvénile.”

On nous dit que cette délégation pourrait alléger le travail de la DSFE ?

“Oui, cela va alléger, mais pas en proportion du personnel qui est enlevé. Les trois personnes qui partent emmènent des compétences. On proposait, et c'est une idée de la CSTP-FO à laquelle A Tia i mua a souscrit, de créer un concours dès cette année de manière à remplir les postes et ainsi donner de l'air aux affaires sociales, de titulariser les agents en situation précaire, et d’obtenir l'an prochain des postes nouveaux pour faire entrer les jeunes qui sortent des écoles.”