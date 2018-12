Accueil Envoyer Imprimer Augmenter Diminuer Les grands rendez-vous internationaux des douze mois à venir



JANVIER 2019 BRASILIA (Brésil) - Jair Bolsonaro entame son mandat de quatre ans à la présidence



1 - RIO DE JANEIRO (Brésil) - Suite de la visite de Benjamin Netanyahu au Brésil, première d'un Premier ministre israélien dans ce pays (jusqu'au 1er janvier 2019)



- PYONGYANG (Corée du Nord) - Discours du Nouvel An attendu du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (jusqu'au 1er janvier 2019)



- BUCAREST (Roumanie) - La Roumanie prend la présidence tournante de l'UE



- BRATISLAVA (Slovaquie) - La Slovaquie prend la présidence tournante de l'OSCE



- NATIONS UNIES (Etats-Unis) - L'Allemagne, la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Indonésie et la République dominicaine entrent au Conseil de sécurité de l'ONU comme membres non-permanents pour deux ans



- WASHINGTON (Etats-Unis) - Une sonde de la NASA, New Horizons, réalise un survol de l'objet céleste le plus éloigné jamais étudié, Ultima Thule



- CITÉ DU VATICAN (Saint-Siège) - Le pape célèbre la Messe de la Solennité de Sainte Marie en la basilique Saint-Pierre + 52e Journée mondiale de la Paix



2 - TOKYO (Japon) - L'empereur Akihito fait son allocution du Nouvel an, la dernière avant son abdication



3 - WASHINGTON (Etats-Unis) - Le nouveau Sénat entre en fonction suite aux élections de mi-mandat



5 - LONDRES (Royaume-Uni) - Semaine de la mode masculine (jusqu'au 7)



6 - KINSHASA (RD Congo) - Résultats provisoires de la présidentielle (à confirmer)



- LOS ANGELES (Etats-Unis) - Remise des Golden Globes, qui inaugurent la saison des prix à Hollywood



7 - LYON (France) - Procès du cardinal Philippe Barbarin et d'autres responsables religieux, dont un membre du Vatican, pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs (jusqu'au 9)



10 - CARACAS (Venezuela) - Début officiel du second mandat de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela



11 - MILAN (Italie) - Semaine de la mode hommes automne-hiver 2019/2020 (jusqu'au 14)



15 - L'ALPE D'HUEZ (France) - 22e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez (jusqu'au 20)



16 - MOSCOU (Russie) - Conférence de presse annuelle du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov



17 - BERLIN (Allemagne) - Publication du Rapport mondial 2019 de Human Rights Watch



21 - PARIS (France) - Défilés de Haute Couture (jusqu'au 24)



- MONDE - Eclipse totale de Lune, visible en totalité en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi qu'aux latitudes les plus boréales et la façade atlantique de l'Europe



22 - DAVOS (Suisse) - Le Forum Economique Mondial (WEF) réunit l'élite politique et économique (jusqu'au 25)



- WASHINGTON (Etats-Unis) - Donald Trump prononce le discours annuel sur l'état de l'Union



- LOS ANGELES (Etats-Unis) - Nominations pour les Oscars, les récompenses américaines du cinéma



23 - PANAMA (Panama) - Le pape François aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) (jusqu'au 27)



24 - ANGOULÊME (France) - 46e festival de la bande dessinée (jusqu'au 27)



- PARIS (France) - Vente aux enchères des vêtements de Catherine Deneuve griffés Yves Saint-Laurent



26 - BRUXELLES (Belgique) - Brussels Art Fair (BRAFA), l'un des principaux salons d’art en Europe (jusqu'au 3 février)



Anniversaires



1 - FRANCFORT (Allemagne) - 20e anniversaire du lancement de l’Euro, monnaie unique européenne



- LA HAVANE (Cuba) - 60e anniversaire de la prise de pouvoir par Fidel Castro à Cuba, avènement de la révolution



7 - TOKYO (Japon) - 30e anniversaire de la mort de l'empereur du Japon Hiro-Hito



- PHNOM PENH (Cambodge) - 40e anniversaire de la fin du régime des Khmers rouges de Pol Pot



- PARIS (France) - 4e anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, qui avait fait 12 morts



9 - PARIS (France) - 4e anniversaire de la prise d'otage de l'Hyper Cacher, un supermarché casher de Paris



10 - BRUXELLES (Belgique) - 90e anniversaire de l’apparition de Tintin dans « Le Petit Vingtième »



14 - LOS ANGELES (Etats-Unis) - 1er anniversaire de la découverte d'une "maison de l'horreur" en Californie: 13 frères et soeurs retrouvés captifs chez leurs parents, David et Louise Turpin



15 - BERLIN (Allemagne) - 100e anniversaire de l’assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht



- New York (Etats-Unis) - 10e anniversaire de l’amerrissage en urgence d’un Airbus A320 de la compagnie US Airways sur le fleuve Hudson à New York



16 - TÉHÉRAN (Iran) - 40e anniversaire du départ en exil du chah d'Iran



- BAÏKONOUR (Kazakhstan) - 50e anniversaire du premier arrimage réussi entre deux vaisseaux spatiaux soviétiques habités, Soyouz IV et Soyouz V



- PRAGUE (République Tchèque) - 50e anniversaire de l'immolation par le feu de Jan Palach pour protester contre l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie



18 - PARIS (France) - 100e anniversaire de l’ouverture de la conférence de Paix de Paris chargée d’élaborer les traités de paix après la Première Guerre mondiale



20 - WASHINGTON (Etats-Unis) - 10e anniversaire de l’investiture de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis



26 - BOSTON (Etats-Unis) - 50e anniversaire de la sortie du premier album de Led Zeppelin



Sports



5 - EMIRATS ARABES UNIS - Début de la Coupe d'Asie des nations



6 - LIMA (Pérou) - Le 41e rallye Dakar s'élance de Lima pour 5000 km et 10 étapes au travers du Pérou (jusqu'au 17)



9 - JOHANNESBURG (Afrique du Sud) - L'Afrique du Sud et l'Egypte sont en concurrence pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations 2019, dont l'organisation, retirée au Cameroun, sera attribuée le 9 janvier par la Confédération africaine de football (CAF).



10 - DANEMARK - Six fois titrée, l'équipe de France handball remet son titre mondial en jeu au Danemark et en Allemagne (jusqu'au 27)



14 - MELBOURNE (Australie) - L'Open d'Australie marque l'ouverture d'une saison de tennis qui devrait encore être dominée par les exploits et records des trois indéboulonnables: Federer, Nadal et Djokovic. (jusqu'au 27)



15 - LYON (France) - 100e anniversaire de la naissance de Maurice Herzog, vainqueur de l’Annapurna



23 - ASPEN (Etats-Unis) - X Games (jusqu'au 26)



26 - KITZBÜHEL (Autriche) - Descente hommes avec les Norvégiens et les Autrichiens favoris de l'étape mythique du circuit mondial





FÉVRIER 2019

THAÏLANDE - Elections législatives (date à confirmer)



1 - BRUXELLES (Belgique) - Brussels Art Fair (BRAFA), l'un des principaux salons d’art en Europe (jusqu'au 3 février)



3 - ABOU DHABI (Emirats arabes unis) - Visite du pape François aux Emirats arabes unis (jusqu'au 5)



- SAN SALVADOR (Salvador) - Election présidentielle au Salvador



4 - MONDE - Journée mondiale contre le cancer



5 - CHINE - Nouvel an chinois



6 - VANCOUVER (Canada) - Première audience d'extradition pour la directrice financière du géant chinois Huawei Meng Wanzhou



7 - LE CAP (Afrique du Sud) - Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononce son discours annuel sur l'état de la Nation



- PARIS (France) - L'Oréal - Résultats annuels (après bourse)



10 - LONDRES (Royaume-Uni) - Remise des Baftas, les récompenses britanniques du cinéma



- LOS ANGELES (Etats-Unis) - Cérémonie des Grammy Awards



15 - MUNICH (Allemagne) - Conférence sur la sécurité de Munich (jusqu'au 17)



- LONDRES (Royaume-Uni) - Semaine de la mode (jusqu'au 19)



16 - ABUJA (Nigeria) - Election présidentielle et parlementaires au Nigeria



19 - MILAN (Italie) - Semaine de la mode automne-hiver 2019/2020 (jusqu'au 25)



20 - PARIS (France) - Examen par la justice d'une présumée contrefaçon industrielle d'oeuvres de Rodin exposées ou vendues comme des originaux (jusqu'au 22)



23 - PARIS (France) - Salon international de l'agriculture (jusqu'au 3 mars)



24 - LOS ANGELES (Etats-Unis) - Cérémonie des Oscars, les récompenses américaines du cinéma



- LA HAVANE (Cuba) - Référendum sur la nouvelle Constitution



- DAKAR (Sénégal) - Premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal



25 - PARIS (France) - Semaine de la mode (jusqu'au 5 mars)



Anniversaires



1 - TÉHÉRAN (Iran) - 40e anniversaire du retour triomphal de l’ayatollah Ruhollah Khomeiny après 15 ans d’exil



4 - RAMALLAH (Territoires palestiniens) - 50e anniversaire de l’élection de Yasser Arafat à la présidence de l’OLP



7 - SYDNEY (Australie) - 10e anniversaire du début d’incendies sans précédent qui ravagent le sud-est de l’Australie et qui font au moins 173 victimes



- AMMAN (Jordanie) - 20e anniversaire de la mort du roi Hussein de Jordanie



8 - PARIS (France) - 100e anniversaire du premier vol commercial de l’histoire de l’aviation reliant Paris et Londres



9 - CHICAGO (Etats-Unis) - 50e anniversaire du premier vol du Boeing 747



11 - ROME (Italie) - 90e anniversaire de la signature des accords de Latran signés entre Pie XI et Mussolini



- TÉHÉRAN (Iran) - 40e anniversaire de la victoire de la révolution islamique



14 - TÉHÉRAN (Iran) - 30e anniversaire de la fatwa prononçait par l’ayatollah Khomeiny à l’encontre de Salman Rushdie



- ANKARA (Turquie) - 20e anniversaire de l’arrestation du leader indépendantiste kurde Abdullah Ocalan (jusqu'au 15)



- PARKLAND (Etats-Unis) - 1er anniversaire de la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée à Parkland, en Floride



15 - KABOUL (Afghanistan) - 30e anniversaire du retrait des forces soviétiques d'Afghanistan



21 - SANAA (Yémen) - 4eme anniversaire de la fuite du président Hadi de Sanaa



Sports



1 - EMIRATS ARABES UNIS - Fin de la Coupe d'Asie des nations



- - Tournoi des 6 Nations de rugby à XV (jusqu'au 31 mars)



5 - ÅRE (Suède) - Championnats du monde de ski alpin (jusqu'au 17)



7 - ROME (Italie) - Congrès de l'UEFA avec élection du président



19 - SEEFELD IN TIROL (Autriche) - Ski nordique : championnats du monde (jusqu'au 3 mars)





MARS 2019 TUNIS (Tunisie) - La Tunisie accueillera le 30e sommet de la Ligue arabe



1 - PARIS (France) - Salon international de l'agriculture (jusqu'au 3 mars)



- PARIS (France) - Semaine de la mode (jusqu'au 5 mars)



4 - GENÈVE (Suisse) - Annonce de la Voiture de l'année 2019



6 - NEW YORK (Etats-Unis) - Michael Cohen doit commencer à purger sa peine de 3 ans à la prison d'Otisville (1h30 au nord de New York)



7 - GENÈVE (Suisse) - Salon international de l'automobile (jusqu'au 17)



8 - MONDE - Journée internationale des droits des femmes



10 - BISSAU (Guinée-Bissau) - Elections législatives en Guinée-Bissau censées dénouer la crise politique que traverse le pays depuis août 2015



21 - BRUXELLES (Belgique) - Dernier sommet de l'UE à 28 avec le Royaume-Uni avant le Brexit (jusqu'au 22)



22 - NANTERRE (France) - Un tribunal de Nanterre doit se prononcer dans l'affaire de l'héritage Hallyday sur un incident de procédure soulevé par l'avocat de sa veuve qui l'estime incompétent



24 - MORONI (Comores) - Elections présidentielles anticipées aux Comores



- BURKINA FASO - Référendum sur la nouvelle constitution



29 - LONDRES (Royaume-Uni) - Jour J du Brexit: le Royaume-Uni quitte l'Union européenne



30 - RABAT (Maroc) - Le pape François en visite à Rabat et à Casablanca (jusqu'au 31)



31 - KIEV (Ukraine) - Election présidentielle en Ukraine



Anniversaires



3 - MOSCOU (Russie) - 100e anniversaire de l’ouverture à Moscou de la conférence qui donnera naissance à la Troisième internationale communiste



9 - New York (Etats-Unis) - 60e anniversaire de la création de la poupée Barbie



10 - LHASSA (Chine) - 60e anniversaire du soulèvement de Lhassa contre la présence chinoise au Tibet



12 - BERLIN (Allemagne) - 20e anniversaire de la mort du chef d’orchestre et violoniste Yehudi Menuhin



- GENÈVE (Suisse) - 30e anniversaire du World Wide Web



23 - MILAN (Italie) - 100e anniversaire de la fondation par Benito Mussolini du mouvement fasciste italien



24 - ALASKA (Etats-Unis) - 30e anniversaire du naufrage du pétrolier Exxon Valdez au large du Canada



25 - RIGA (Lettonie) - 70e anniversaire de la déportation massive vers la Sibérie et l’Asie centrale de dizaine de milliers de citoyens Baltes



26 - SANAA (Yémen) - 4eme anniversaire du début de l'intervention militaire saoudienne au Yémen



- WASHINGTON (Etats-Unis) - 40e anniversaire de la signature à Washington du traité de paix israélo-égyptien



28 - WASHINGTON (Etats-Unis) - 50e anniversaire de la mort de Dwight D. Eisenhower



- THREE MILE ISLAND (PENNSYLVANIE) (Etats-Unis) - 40e anniversaire de l’accident nucléaire de Three Mile Island



Sports



1 - - Tournoi des 6 Nations de rugby à XV (jusqu'au 31 mars)



- SEEFELD IN TIROL (Autriche) - Ski nordique : championnats du monde (jusqu'au 3 mars)



7 - NEW YORK (Etats-Unis) - Audience de condamnation pour Jeffrey Webb, l'un des principaux protagonistes de l'affaire Fifa



17 - SAITAMA (Japon) - Patinage artistique : Championnats du monde (jusqu'au 24)



23 - MILAN (Italie) - Course cycliste Milan - San Remo





AVRIL 2019 INDE - Élections législatives en Inde



ALGER (Algérie) - Election présidentielle prévue (date à confirmer)



2 - MONDE - Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme



6 - LONDRES (Royaume-Uni) - Ouverture de l'exposition sur Mary Quant, inventeuse de la mini-jupe



9 - JÉRUSALEM - Elections législatives en Israël



17 - INDONÉSIE - Election présidentielle en Indonésie



20 - MIAMI BEACH (Etats-Unis) - Les Rolling Stones débutent leur tournée américaine "No Filter" (jusqu'au 21 juin)



30 - TOKYO (Japon) - Jour prévu pour l'abdication de l'empereur du Japon Akihito



Anniversaires



1 - MADRID (Espagne) - 80e anniversaire de la fin de la guerre d’Espagne



4 - WASHINGTON (Etats-Unis) - 70e anniversaire de la signature du Traité de l’Atlantique Nord qui donnera naissance à l’Otan



5 - VARSOVIE (Pologne) - 30e anniversaire de la signature des accords historiques entre les communistes au pouvoir à Varsovie et le syndicat Solidarité de Lech Walesa qui précipiteront le retour de la démocratie en Europe centrale et orientale



6 - L'AQUILA (Italie) - 10e anniversaire du séisme qui frappe la ville médiévale de l’Aquila et sa région dans le centre de l’Italie



- RWANDA - 25e anniversaire du début du génocide du Rwanda



12 - WEIMAR (Allemagne) - 100e anniversaire de la création de l’école d’architecture et d’arts du Bauhaus



15 - PÉKIN (Chine) - 30e anniversaire de la mort du dirigeant réformiste chinois Hu Yaobang qui provoque une grande vague de manifestations sur la place Tiananmen entre forces de l’ordre et manifestants venus saluer sa mémoire



- ALGER (Algérie) - 20e anniversaire de l’élection d’Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle algérienne



19 - LA HAVANE (Cuba) - Il y a un an, Miguel Diaz-Canel devenait le nouveau président de Cuba, après presque six décennies de pouvoir des frères Castro



20 - LITTLETON (Etats-Unis) - 20e anniversaire de la fusillade dans le lycée de Columbine à Littleton aux Etats-Unis



27 - SÉOUL (Corée du Sud) - 1er anniversaire du sommet historique entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in dans la Zone démilitarisée qui sépare leurs deux pays



Sports



7 - PYONGYANG (Corée du Nord) - Marathon de Pyongyang



- BELGIQUE - Tour des Flandres



14 - PARIS (France) - 43e édition du Marathon de Paris



- PARIS (France) - Paris - Roubaix



15 - SHEFFIELD (Royaume-Uni) - 30e anniversaire du drame de Sheffield en Grande-Bretage qui avait fait 96 morts parmi les fans de Liverpool au stade de Hillsborough





MAI 2019 AFRIQUE DU SUD - Elections générales (date à confirmer)



1 - MIAMI BEACH (Etats-Unis) - Les Rolling Stones débutent leur tournée américaine "No Filter" (jusqu'au 21 juin)



6 - LA HAYE (Pays-Bas) - Un jihadiste malien devant la CPI pour la confirmation des charges retenues contre lui pour des crimes commis à Tombouctou



9 - SIBIU (Roumanie) - 1er Conseil de l'UE après-Brexit



- NEW YORK (Etats-Unis) - Ouverture de l'exposition "Camp: Notes on Fashion"



13 - MANILLE (Philippines) - Elections législatives et locales aux Philippines



14 - CANNES (France) - 72e édition du Festival de Cannes (jusqu'au 25)



18 - TEL-AVIV (Israël) - Finale de la 64e édition de l'Eurovision, concours de chanson qui attire chaque année près de 200 millions de téléspectateurs



21 - BLANTYRE (Malawi) - Elections générales



23 - UNION EUROPÉENNE - Elections européennes entre le 23 et le 26 mai 2019 (jusqu'au 26)



26 - BELGIQUE - Elections générales (renouvellement des Parlements des régions, communautés et du niveau fédéral, scrutins concomitants avec les élections européennes)



- FRANCE - Vote en France pour les élections européennes 2019



- BAMAKO (Mali) - Elections législatives au Mali avec sept mois de retard par rapport au calendrier initial



Anniversaires



2 - BUDAPEST (Hongrie) - 30e anniversaire du début du démantèlement du « rideau de fer » entre l’Autriche et la Hongrie



- ROME (Italie) - 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci



3 - ESPAGNE - 1er anniversaire de la dissolution finale de l’ETA



5 - LOS TOLDOS (Argentine) - 100e anniversaire de la naissance d’Eva Peron



- STRASBOURG (France) - 70e anniversaire de la création du Conseil de l’Europe



6 - CALAIS (France) - 25e anniversaire de l’inauguration du tunnel sous la Manche



8 - WASHINGTON (Etats-Unis) - Il y a un an, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions contre Téhéran



12 - BERLIN (Allemagne) - 70e anniversaire de la fin du blocus de Berlin



14 - JÉRUSALEM - 1er anniversaire de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem



- GARCHES (France) - 60e anniversaire de la mort de Sydney Bechet



16 - HOLLYWOOD (Etats-Unis) - 90e anniversaire de la première cérémonie des Oscars à Hollywood



23 - ALLEMAGNE - 70e anniversaire de la création de la République Fédérale d’Allemagne



24 - BRUXELLES (Belgique) - 5e anniversaire de la tuerie du Musée juif de Bruxelles qui avait fait 4 morts



Sports



11 - ITALIE - Tour d'Italie (jusqu'au 2 juin)



25 - PARIS (France) - Tournoi de Roland Garros (jusqu'au 9 juin)



26 - MONACO (Principauté de Monaco) - Grand Prix de Monaco



- PARIS (France) - Tournoi de Roland Garros (jusqu'au 9 juin)





JUIN 2019 1 - MIAMI BEACH (Etats-Unis) - Les Rolling Stones débutent leur tournée américaine "No Filter" (jusqu'au 21 juin)



8 - FUKUOKA (Japon) - G20: Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales (jusqu'au 9)



16 - GUATEMALA (Guatemala) - Elections présidentielle et législatives



17 - LE BOURGET (France) - 53e salon aéronautique du Bourget (jusqu'au 23)



28 - OSAKA (Japon) - Sommet des dirigeants du G20, pour la 1re fois au Japon (jusqu'au 29)



Anniversaires



1 - PARIS (France) - 10e anniversaire de la disparition de l’Airbus A330 d’Air France effectuant la liaison entre Rio de Janeiro et Paris avec 228 personnes à bord



3 - TÉHÉRAN (Iran) - 30e anniversaire de la mort de l’imam Khomeiny



- GOLFE DU MEXIQUE (Mexique) - 40e anniversaire de l’explosion d’une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique qui provoque l'une des plus grandes marées noire de l’histoire de la planète



4 - PÉKIN (Chine) - 30e anniversaire de la sanglante répression des manifestations de la place de Tiananmen à Pékin en faveur de la démocratie



- POLOGNE - 30e anniversaire des premières élections semi-démocratiques en Pologne remportées par le mouvement Solidarité



6 - NORMANDIE (FRANCE) (France) - 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie



10 - PRISTINA (Kosovo) - 20e anniversaire du retrait des forces serbes du Kosovo



11 - LOS ANGELES (Etats-Unis) - 40e anniversaire de la mort de John Wayne



12 - SINGAPOUR (Singapour) - 1er anniversaire de la poignée de main historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un



22 - LONDRES (Royaume-Uni) - 50e anniversaire de la mort de Judy Garland



25 - LOS ANGELES (Etats-Unis) - 10e anniversaire de la mort de Michael Jackson



28 - VERSAILLES (France) - 100e anniversaire de la signature du Traité de Versailles qui met fin à la Première Guerre mondiale



- NEW YORK (Etats-Unis) - 50e anniversaire des émeutes de Stonewall considérées comme une étape clé de l’émancipation de la communauté homosexuelle



30 - KHARTOUM (Soudan) - 30e anniversaire du coup d’Etat militaire d’Omar el-Béchir (jusqu'au 2 juillet)



Sports



1 - ITALIE - Tour d'Italie (jusqu'au 2 juin)



- PARIS (France) - Tournoi de Roland Garros (jusqu'au 9 juin)



- PARIS (France) - Tournoi de Roland Garros (jusqu'au 9 juin)



- MADRID (Espagne) - Finale de la ligue des champions de football



5 - PARIS (France) - Congrès de la FIFA: élection du président



7 - - Coupe d'Afrique des nations (jusqu'au 7 juillet)



- FRANCE - Coupe du monde féminine de football (jusqu'au 7 juillet)



9 - PARIS (France) - Finale messieurs de Roland Garros



- DUBLIN (Irlande) - Finale de la Ligue des Nations de l'UEFA



14 - BRÉSIL - Copa America (jusqu'au 7 juillet)



21 - MINSK (Belarus) - 2e édition des Jeux européens (jusqu'au 30)



23 - LAUSANNE (Suisse) - 134e session du CIO : élection de la ville hôte des JO d'hiver 2026 (jusqu'au 24)



29 - BRUXELLES (Belgique) - Tour de France (jusqu'au 21 juillet)



- BRUXELLES (Belgique) - Départ du Tour de France





JUILLET 2019 LA ROCHELLE (France) - Francofolies



AFGHANISTAN - Election présidentielle - date non confirmée



2 - MONDE - Eclipse totale du soleil



4 - BELFORT (France) - Festival des Eurockéennes (jusqu'au 7)



5 - AVIGNON (France) - Festival international de théâtre d'Avignon (jusqu'au 23)



Anniversaires



1 - KHARTOUM (Soudan) - 30e anniversaire du coup d’Etat militaire d’Omar el-Béchir (jusqu'au 2 juillet)



3 - HARTFIELD (SUSSEX) (Royaume-Uni) - 50e anniversaire de la mort de Brian Jones, guitariste des Rolling Stones



8 - GAZA (Territoires palestiniens) - 5e anniversaire du lancement par Israël de l'opération "Bordure protectrice" dans la bande de Gaza pour faire cesser les tirs de roquettes du Hamas



- SANAA (Yémen) - 5eme anniversaire du début de la guerre de 2014 au Yémen



9 - TÉHÉRAN (Iran) - 20e anniversaire des révoltes étudiantes en Iran



13 - ALGER (Algérie) - 20e anniversaire de l’adoption de la « concorde civile » en Algérie



15 - GROZNY (Russie) - 10e anniversaire de l’assassinat de la militante russe des droits de l’homme Natalia Estemirova



16 - MARTHA’S VINEYARD (Etats-Unis) - 20e anniversaire de la mort de John Kennedy Jr et de son épouse Caroline Bessette



- ANIF (Autriche) - 30e anniversaire de la disparition d’Herbert Von Karajan



17 - UKRAINE - 5e anniversaire du drame du vol MH17 abattu par un missile au-dessus de l’Ukraine avec 298 personnes à bord



20 - RASTENBURG (Pologne) - 75e anniversaire de la tentative d’attentat contre Hitler



- CENTRE SPATIAL KENNEDY (Etats-Unis) - 50e anniversaire des premiers pas de l’homme sur la Lune



23 - MARRAKECH (Maroc) - 20e anniversaire de la mort du roi Hassan II du Maroc, son fils Mohammed VI lui succède



31 - TURIN (Italie) - 100e annversaire de la naissance de l’écrivain Primo Levi



Sports



SAN SALVADOR (Salvador) - 50e anniversaire du déclenchement de la "Guerre du football" ou "Guerre des 100 heures" entre le Salvador et le Honduras



1 - - Coupe d'Afrique des nations (jusqu'au 7 juillet)



- FRANCE - Coupe du monde féminine de football (jusqu'au 7 juillet)



- BRÉSIL - Copa America (jusqu'au 7 juillet)



- BRUXELLES (Belgique) - Tour de France (jusqu'au 21 juillet)



- WIMBLEDON (Royaume-Uni) - Tournoi de tennis de Wimbledon (jusqu'au 14)



7 - PARIS (France) - Finale de la Coupe du monde féminine de football



12 - GWANGJU (Corée du Sud) - Championnats du monde de natation (jusqu'au 28)



21 - PARIS (France) - Arrivée du Tour de France



25 - CALAIS (France) - 110e anniversaire de la première traversée de la Manche en avion par le Français Louis Blériot





AOÛT 2019 24 - BIARRITZ (France) - Sommet du G7, avec pour thème la lutte contre les inégalités (jusqu'au 26)



Anniversaires



1 - VARSOVIE (Pologne) - 75e anniversaire du début de l’insurrection de Varsovie



9 - LOS ANGELES (Etats-Unis) - 50e anniversaire de l’assassinat de Sharon Tate dans sa villa de Californie



12 - GENÈVE (Suisse) - 70e anniversaire de la signature des premières conventions de Genève



13 - LONDRES (Royaume-Uni) - 120e anniversaire de la naissance d’Alfred Hitchcock



14 - BELFAST (Royaume-Uni) - 50e anniversaire de la première intervention des troupes britanniques en Ulster



15 - MONTAGNES CATSKILL (Etats-Unis) - 50e anniversaire du festival de Woodstock aux Etats-Unis (jusqu'au 17)



17 - ISTANBUL (Turquie) - 20e anniversaire d’un violent séisme qui ravage le nord-ouest de la Turquie faisant plus de 20.000 morts



19 - RAWALPINDI (Pakistan) - 100e anniversaire de la signature du Traité de Rawalpindi en vertu duquel la Grande-Bretagne a reconnu l’indépendance de l'Afghanistan



23 - TALLINN (Estonie) - 30e anniversaire de la plus longue chaîne humaine, que les Estoniens, Lettons et Lituaniens ont formée contre l'URSS



- BERLIN (Allemagne) - 20e anniversaire du transfert du siège du gouvernement fédéral allemand de Bonn à Berlin



- MOSCOU (Russie) - 70e anniversaire de la signature du pacte de non-agression germano-soviétique



27 - MULLAGHMORE (Irlande) - 40e anniversaire de l'assassinat de Lord Moundbatten par l’IRA



28 - BAÏKONOUR (Kazakhstan) - 20e anniversaire du retour du dernier équipage de la station spatiale Mir



30 - DILI (Timor Oriental) - 20e anniversaire du referendum sur l’indépendance du Timor oriental



Sports



24 - ESPAGNE - Tour d'Espagne (Vuelta) (jusqu'au 15 septembre)



26 - NEW YORK (Etats-Unis) - Tournoi de l'US Open (jusqu'au 8 septembre)



31 - CHINE - Coupe du monde de basket-ball messieurs (jusqu'au 15 septembre)





SEPTEMBRE 2019 1 - DRESDE (Allemagne) - Elections régionales dans l'Etat de Saxe, où l'extrême droite AfD pourrait devenir la première force politique devant le parti de centre-droit d'Angela Merkel



- POTSDAM (Allemagne) - Elections régionales dans l'Etat du Brandebourg, autour de Berlin



12 - FRANCFORT (Allemagne) - 68e édition de l'IAA, le salon automobile de Francfort (jusqu'au 22)



30 - PÉKIN (Chine) - Date prévue pour l'entrée en service du nouvel aéroport de Pékin, qui ambitionne de devenir le plus grand du monde.



Anniversaires



1 - TRIPOLI (Libye) - 50e anniversaire de la prise du pouvoir du général Kadhafi en Libye



- VARSOVIE (Pologne) - 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale avec l’entrée des troupes allemandes en Pologne



2 - HANOÏ (Vietnam) - 50e anniversaire de la mort du président vietnamien Ho Chi Minh



3 - VALPARAÍSO (Chili) - 80e anniversaire de l’arrivée dans le port de Valparaiso au Chili du cargo Winnipeg chargé de plus de 2.000 Espagnols fuyant le franquisme



8 - GARMISCH-PARTENKIRCHEN (Allemagne) - 70e anniversaire de la mort du compositeur allemand Richard Strauss



10 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (France) - 100e anniversaire de la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye entre les Alliés et l’Autriche qui démantèle l’empire des Habsbourg



- HONGRIE - 30e anniversaire de l'ouverture des frontières occidentales de la Hongrie autorisant les Allemands de l'Est à passer librement en Autriche



16 - ALGER (Algérie) - 20e anniversaire de la loi sur « la concorde civile » en Algérie prévoyant une amnistie des islamistes armés



19 - NIGER - 30e anniversaire de l’attentat contre un DC10 d’UTA qui explose en plein vol au-dessus du Niger



23 - HAMPSTEAD (Royaume-Uni) - 80e anniversaire de la mort de Sigmund Freud



28 - MER BALTIQUE (Suède) - 25e anniversaire du naufrage du ferry Estonia en mer Baltique qui a fait 852 morts



Sports



1 - ESPAGNE - Tour d'Espagne (Vuelta) (jusqu'au 15 septembre)



- NEW YORK (Etats-Unis) - Tournoi de l'US Open (jusqu'au 8 septembre)



- CHINE - Coupe du monde de basket-ball messieurs (jusqu'au 15 septembre)



20 - JAPON - Coupe du monde de rugby messieurs (jusqu'au 2 novembre)



28 - DOHA (Qatar) - Championnats du monde d'athlétisme (jusqu'au 6 octobre)





OCTOBRE 2019 BOLIVIE - Election présidentielle



10 - LYON (France) - Conférence de financement du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme



15 - MAPUTO (Mozambique) - Elections présidentielle, législatives et provinciales au Mozambique sur fond de troubles



21 - CANADA - Elections législatives dans un contexte de tensions commerciales et montée du populisme



27 - BUENOS AIRES (Argentine) - 1er tour de l'élection présidentielle



- URUGUAY - 1er tour de l'élection présidentielle



Anniversaires



1 - GROZNY (Russie) - 20e anniversaire du début de l’intervention des troupes russes en Tchétchénie



- COPENHAGUE (Danemark) - 30e anniversaire de la célébration au Danemark des premiers mariages homosexuels au monde



- PÉKIN (Chine) - 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine par le dirigeant communiste Mao Tsé-toung, le 1er octobre 1949



6 - LISBONNE (Portugal) - 20e anniversaire de la mort de la « diva du Fado » Amalia Rodrigues



7 - AMSTERDAM (Pays-Bas) - 100e anniversaire de la naissance de la compagnie aérienne KLM



- BERLIN (Allemagne) - 70e anniversaire de la naissance de la République Démocratique Allemande (RDA)



10 - PARIS (France) - 40e anniversaire de la révélation par le Canard Enchaîné de l’affaire des « diamants de Bokassa »



11 - LE CAP (Afrique du Sud) - 120e anniversaire de la guerre anglo-boer en Afrique du Sud



12 - ISLAMABAD (Pakistan) - 20e anniversaire du coup d’Etat du général Pervez Musharraf au Pakistan



14 - BERLIN (Allemagne) - 20e anniversaire de la fusion des industries de défense et d’aéronautique française et germanique Aerospatiale-Matra et DASA qui donnent naissance à EADS (European Aeronautic Defense and Space Company)



18 - BERLIN (Allemagne) - 30e anniversaire de la démission en RDA d’Erich Honecker qui sera remplacé par Egon Krenz



21 - ST. PETERSBURG (Etats-Unis) - 50e anniversaire de la mort de l’écrivain américain Jacques Kerouac



22 - TAËF (Arabie saoudite) - 30e anniversaire de l'accord interlibanais de Taëf



23 - BUDAPEST (Hongrie) - 30e anniversaire de la proclamation de la République de Hongrie



24 - NEW YORK (Etats-Unis) - 90e anniversaire du « jeudi noir » à Wall Street marquant le début de la Grande Dépression aux Etats-Unis et d’une crise économique mondiale



25 - BARCELONE (Espagne) - 40e anniversaire de l’approbation par referendum d’un statut définissant la Catalogne comme communauté autonome au sein de l’Espagne et du statut de Guernica qui reconnaît au Pays basque son autonomie



26 - ISRAËL - 25e anniversaire de la signature du traité de paix entre Israël et la Jordanie



29 - LOS ANGELES (Etats-Unis) - 50e anniversaire de l’échange de données entre deux ordinateurs sur le réseau Arpanet, ancêtre du réseau mondial



Sports



1 - JAPON - Coupe du monde de rugby messieurs (jusqu'au 2 novembre)



- DOHA (Qatar) - Championnats du monde d'athlétisme (jusqu'au 6 octobre)





NOVEMBRE 2019 11 - SANTIAGO DU CHILI (Chili) - Début de la Cop25



16 - LA HAVANE (Cuba) - La Havane fête ses 500 ans en présence du Roi d'Espagne



24 - BUENOS AIRES (Argentine) - 2nd tour de l'élection présidentielle



Anniversaires



4 - TÉHÉRAN (Iran) - 40e anniversaire de la prise d’otages de 52 diplomates américains par des islamistes à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran



6 - BOUAKÉ (Côte d'Ivoire) - 15e anniversaire du bombardement du camp militaire français de Bouaké



8 - LA HAYE (Pays-Bas) - 25e anniversaire de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)



9 - BERLIN (Allemagne) - 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin



10 - KOURIA (Russie) - 100e anniversaire de la naissance du Russe Mikhaïl Kalachnikov, inventeur du fusil d'assaut qui porte son nom



11 - CLAMART (France) - 15e anniversaire du décès à Paris du président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat



17 - PRAGUE (République Tchèque) - 30e anniversaire de la répression d’une manifestation d’étudiants à Prague, qui déclencha la chute du régime communiste



19 - BRUXELLES (Belgique) - 10e anniversaire de la nomination d'Herman Van Rompuy qui devient le premier président de l'Union européenne



20 - LA MECQUE (Arabie saoudite) - 40e anniversaire de la prise d’otages de pèlerins par des hommes armés hostiles au régime saoudien dans la Grande Mosquée de La Mecque. L'assaut donné le 4 décembre fera 333 morts



- GENÈVE (Suisse) - 30e anniversaire de l'adoption par L'ONU de la première convention sur les droits de l'enfant



22 - KIEV (Ukraine) - 15e anniversaire du début de la Révolution orange en Ukraine



26 - SLATINA (Roumanie) - 110e anniversaire de la naissance d'Eugène Ionesco



Sports



1 - JAPON - Coupe du monde de rugby messieurs (jusqu'au 2 novembre)



19 - RIO DE JANEIRO (Brésil) - 50e anniversaire du 1.000e tir au but du footballeur brésilien Pelé





DÉCEMBRE 2019 TUNIS (Tunisie) - Election présidentielle en Tunisie - date à confirmer



1 - MONDE - Journée mondiale de lutte contre le sida



10 - MONDE - Journée mondiale des droits de l'Homme



Election de Miss Monde: Vaimalama Chaves sera-t-elle prétendante?



14 - Election de Miss France à Aubervilliers. Qui succèdera à Vaimalama Chaves?



Anniversaires



1 - BRUXELLES (Belgique) - 10e anniversaire de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne



- Washington (Etats-Unis) - 60e anniversaire de la signature à Washington du traité sur l’Antarctique entré en vigueur le 23 juin 1961



2 - LONDRES (Royaume-Uni) - 20e anniversaire du premier décryptage d’un chromosome humain, le chromosome 22, par une équipe internationale de chercheurs



14 - MOSCOU (Russie) - 20e anniversaire de la mort à Moscou du physicien soviétique Andreï Sakharov, Prix Nobel de la Paix



17 - TIMISOARA (Roumanie) - 30e anniversaire de l’insurrection à Timisoara, début de la révolution roumaine



- LA HAVANE (Cuba) - 5e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba rompues depuis plus d’un demi-siècle



18 - LONDRES (Royaume-Uni) - 50e anniversaire de l’abolition de la peine de mort en Grande-Bretagne



20 - MACAO (Chine) - 20e anniversaire de la rétrocession de Macao par le Portugal à la Chine, après 442 ans de présence sur ce petit territoire



- PANAMA (Panama) - 20e anniversaire de l’intervention américaine au Panama pour renverser le général Noriega



22 - PARIS (France) - 30e anniversaire de la mort à Paris de l'écrivain irlandais Samuel Beckett



- BUCAREST (Roumanie) - 30e anniversaire du renversement de Nicolae Ceausescu, au pouvoir en Roumanie depuis 1965, qui sera exécuté le 25 décembre avec sa femme Elena après un procès sommaire



23 - CAMPOSAMPIERO (Italie) - 40e anniversaire de la mort à Venise de la mécène américaine Peggy Guggenheim



26 - FRANCE - 20e anniversaire des tempêtes Lothar et Martin qui balaient plusieurs pays d'Europe faisant plus de 140 morts au total, dont 92 en France (et 27)



27 - KABOUL (Afghanistan) - 40e anniversaire de l’intervention militaire soviétique en Afghanistan



28 - PRAGUE (République Tchèque) - 30e anniversaire de l’élection de Vaclav Havel à la présidence de la république tchécoslovaque



31 - MOSCOU (Russie) - 20e anniversaire de la démission du président russe Boris Eltsine qui charge son Premier ministre Vladimir Poutine de l’intérim





Partager



