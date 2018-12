Les goélettes font le plein pour les fêtes de fin d'année

Ainsi, pour pouvoir absorber le flux de marchandise supplémentaire, l'équipe prévoit d'ajouter des conteneurs dans les cales pour cette ultime rotation. "En configuration normale, on est à douze conteneurs. Sept pour les congelés et réfrigérés et cinq pour les colis divers. On prévoit d'en rajouter quatre ou six de plus pour ce voyage pour pouvoir prendre les colis supplémentaires. Mais même avec ce volume en plus sur le bateau, on sait qu'on ne pourra pas tout embarquer, sachant que l'on prend en priorité les denrées alimentaires", détaille Graziella.



"Deux semaines sans pouvoir compter sur le ravitaillement par bateau c'est très compliqué à gérer", insiste pour sa part Marie-Eve, gérante d'un snack à Rangiroa, en chargeant ses différents colis dans un conteneur. Avant d'ajouter, "dans les magasins de l'île, on ne trouve pas toujours ce qu'il faut, notamment au niveau des ingrédients. Je suis descendue spécialement pour faire des courses et faire du stock pour les deux prochaines semaines."



Danielle, de son côté, a déposé plusieurs cartons remplis de chocolats et de sucreries en tout genre. "C'est pour faire plaisir à mes petits-enfants qui sont à Manihi", confie-t-elle. Elle reviendra ensuite lundi pour déposer des cartons d'huîtres, "cette fois-ci pour faire plaisir aux grands. Comme ça, ils pourront avoir une belle table pour Noël."



Si les Tuamotu ne bénéficieront plus d'aucune rotation jusqu'à la mi-janvier, les habitants des Australes et des Marquises vont eux-aussi profiter des derniers voyages du Tuha'a Pae, et du Aranui. Ils reprendront respectivement leurs rotations le 10 janvier aux Australes, et le 26 janvier aux Marquises.



Par contre, les résidents des Îles-Sous-le-Vent auront droit encore à plusieurs rotations des Taporo 6 et 7, jusqu'au 28 décembre.