Les goélettes fidèles au poste

Des adaptations sont mises en œuvre pour assurer “la bonne organisation du travail” et “la sécurité des membres de l’équipages et des salariés”. En effet, ces derniers utilisent désormais systématiquement des équipements de protections tels que des masques et des gants, et travaillent “dans le respect des gestes barrière”. Au moment du débarquement du fret dans les îles, l’équipage porte une attention particulière pour éviter tout contact physique avec les résidents des archipels. Une action effectuée avec l’appui des brigades de gendarmerie et des polices municipales.



Lors de la visite effectuée par le haut-commissaire et le président du Pays, les armateurs ont expliqué que le coronavirus avait un impact sur leur activité puisqu’ils observaient “diminution significative de leur activité depuis le début de cette crise”. Une réunion entre les représentants de l’État et du Pays et les armateurs devrait avoir lieu “prochainement”.