Les gendarmes qui ont abattu un homme à Taravao sont sortis de garde à vue

Tahiti, le 9 janvier 2023 – Après avoir été entendus pendant 48 h, les deux gendarmes qui ont tiré sur un homme à Taravao, entraînant sa mort, mercredi dernier, sont sortis de garde à vue. L’enquête se poursuit.



Les deux gendarmes ayant abattu un homme par balle à Taravao, mercredi dernier, après avoir été agressés avec une machette, sont sortis de garde à vue jeudi soir après 48 h. Les deux enquêtes pour "violences volontaires par arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique" se poursuivent.



Les faits se sont produits le mercredi 4 janvier au matin à Taravao. Un homme, visiblement victime de vol, appelle les gendarmes. Les deux militaires se rendent alors sur les lieux de l’infraction. Ils constatent qu’un homme, désigné comme l’auteur des faits par les riverains, prend la fuite. Une altercation éclate avec le suspect qui n’hésite pas à sortir une machette de 30 centimètres pour agresser les forces de l’ordre. Après plusieurs somations et un coup de taser qui s'est avéré inefficace, les gendarmes tirent à plusieurs reprises sur le suspect qui menace l'un des deux militaires au niveau du visage et de la gorge. L'homme recevra quatre balles dans le corps et décédera peu de temps après des suites de ses blessures. Les deux enquêtes devront déterminer si les gendarmes étaient dans "l’obligation d’utiliser leur arme de dotation" ou non.