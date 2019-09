Les gardes-frontières polonais prennent le contrôle du Rainbow Warrior de Greenpeace

Varsovie, Pologne | AFP | mardi 09/09/2019 - Des gardes-frontières polonais armés de mitrailleuses sont montés dans la nuit de lundi à mardi à bord du voilier de Greenpeace Rainbow Warrior qui bloquait un terminal charbonnier dans le port de Gdansk, a annoncé l'organisation écologiste.



L'opération, menée par une "unité spéciale d'intervention", a été confirmée à l'AFP par la porte-parole des gardes-frontières Agnieszka Golias, qui a précisé que sur 18 personnes présentes à bord, deux - une militante et le capitaine - ont été interpellés, tandis que les seize autres ont été débarqués et relâchés après le contrôle d'identité.

Ils sont revenus à bord du bateau qui a été remorqué à l'extérieur du port, a indiqué à l'AFP un autre porte-parole des gardes-frontières, Tadeusz Gruchalla.

"Nous avons interpellé le capitaine, qui est citoyen espagnol, et une activiste autrichienne, pour violation de la sécurité de navigation, puis nous avons remorqué le bateau à l'extérieur du port, où il n'était pas autorisé à jeter l'ancre", a-t-il indiqué.

Les gardes-frontières "sont montés à bord par la force après que leurs demandes d'autorisation, répétées à plusieurs reprises, ont été ignorées", a encore précisé M. Gruchalla.

Selon le communiqué de Greenpeace, leur manifestation pacifique avait pour but de protester contre la politique de la Pologne favorable au charbon. "Les défenseurs du climat ont appelé le gouvernement polonais à protéger le climat et à abandonner le charbon d'ici à 2030", indique le communiqué.

En se plaçant devant le terminal charbonnier, le Rainbow Warrior a empêché un cargo d'y débarquer du charbon venant du Mozambique. Les militants écologistes avaient auparavant écrit sur la coque du cargo "Stoppez le charbon" en grandes lettres blanches.

Le gouvernement conservateur nationaliste polonais a choisi de réduire seulement graduellement la dépendance de l'économie du pays vis-à-vis du charbon dont la Pologne possède d'importantes réserves.

Varsovie et Budapest ont refusé la proposition de l'Union Européenne d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre en 2050, estimant que cet objectif était incompatible avec le développement de leurs économies.