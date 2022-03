Les futurs patrons du lagon se forment à Huahine

Huahine, le 15 mars 2022 – Depuis janvier, 16 marins de Huahine se forment au Certificat de patron lagonaire, mention pêche et culture marine. Une première sur l'île car jusqu'à présent, les candidats devaient se déplacer à Tahiti. Ils termineront leurs examens vendredi et espèrent bien obtenir le diplôme pour concrétiser leurs projets.



Sous l'impulsion du maire de Huahine, Marcelin Lisan, et face à une forte demande de la population en recherche d’emploi et de qualification, une session de formation au Certificat de patron lagonaire, mention pêche et culture marine (CPLPCM), a été mise en place par le Pays, via le Centre des métiers de la mer. Elle a été assurée par Jean-Claude Martinez, capitaine de renom à la retraite.



Après la session de formation qui a eu lieu à Fare de janvier à mi-mars, les examens finaux se dérouleront du 16 au 18 mars dans la salle de réunion des pompiers. C'est une première à Huahine, où jusqu'à présent les inscrits devaient des déplacer à Tahiti pour suivre la session de formation et passer l’examen final. Tous les inscrits espèrent bien être détenteurs du CPLPCM qui leur permettra de concrétiser leurs différents projets professionnels.



Une formation pour les pros



Le CPLPCM est un titre professionnel qui confère à son titulaire l'aptitude et la qualification pour la conduite, à titre professionnel, de navires de pêche ou aquacoles d'une longueur inférieure ou égale à sept mètres dans les eaux intérieures et jusqu'à deux milles dans la mer. La formation intègre, entre autres, les notions de sécurité et secours, les signaux, les manœuvres, connaissances du navire et du milieu marin et, enfin, un module est consacré aux techniques de pêche et à sa réglementation. Pour accéder au CPLPCM, il faut être âgé d'au moins 18 ans et justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau équivalent à celui d'un CAP ou d'un BEP.