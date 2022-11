Les futurs greffeurs locaux formés à Rangiroa

Rangiroa, le 2 novembre 2022- Onze stagiaires venus de différentes îles suivent actuellement une toute nouvelle formation de greffeur de nacre au centre des métiers de la nacre et de la perliculture de Rangiroa. Débutée lundi, elle durera un mois sur place avec cinq mois de suivi.



Depuis le Covid-19, le centre des métiers de la nacre et de la perliculture (CMNP) de Rangiroa n'avait plus accueilli d’élèves, car les bâtiments n’étaient plus habilités à héberger les futurs apprenants et devaient être rénovés. Le CMNP, qui depuis 30 ans a développé des formations pour les greffeurs et la gestion de la perliculture en général, est désormais repris par le centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF).



Et depuis lundi, une formation de greffeur de nacre a été lancée au CMNP avec le CMMPF, soutenu par la Direction des ressources marines (DRM). Ils sont onze stagiaires, venus de Ahe, Arutua, Manihi et des Raromata'i, à y participer. C’est le cas de Atani Teiva, venu de Taha'a où il travaille depuis presque quatre ans dans une ferme perlière : “C’est une chance pour moi de participer à cette formation pour être greffeur et aussi d’assimiler plus de connaissances dans ce domaine.”



Maeva Wane, gérante d’une ferme perlière sur son atoll, a quant à elle fait le déplacement depuis Ahe pour accompagner sa fille. Elle explique pourquoi elle a choisi de l’inscrire à cette formation : “Nous, les professionnels, nous sommes demandeurs de formations des locaux, suite aux années Covid passées, où il n'y avait pas de greffeur chinois. Donc on a réussi à s'adapter avec les greffeurs locaux existants. On s'est dit que c’est le moment de continuer dans ce sens, de former nos enfants et nos employés à ce métier de greffeur… D’où la présence de ma fille à cette formation.”



La formation qui est proposée à Rangiroa s’étale sur cinq semaines, durant lesquelles les stagiaires participeront à 174 heures de cours, dont 93 heures de travaux pratiques. 15 000 nacres leur sont également mises à disposition, ainsi que deux formateurs maîtres greffeurs et trois agents de la DRM qui interviendront au cours des deux premières semaines. À l’issue de ses cinq semaines, les stagiaires rejoindront leurs fermes perlières respectives où ils seront suivis pendant encore cinq mois par un greffeur expert local afin de consolider leurs acquis.



Une formation raccourcie et mieux ciblée



“C’est une nouvelle formation de greffeur que nous avons voulue différente de ce qui a existé précédemment, puisque jusqu'alors, les formations étaient organisées autour de la gestion de la ferme, de la pratique de la greffe, de la plongée et plusieurs connaissances autour du métier qui sont exercées dans une ferme perlicole. On a voulu réviser son format et en faire quelque chose de plus ciblé. Et de plus court également, puisque, précédemment, les formations duraient un an et demi à deux ans. Les professionnels du milieu nous ont clairement dit : ‘Nous avons besoin de greffeurs et qu’ils soient formés rapidement’. De ce fait, pour répondre à cette demande, on s'est attaché à raccourcir la formation sur une durée de six mois et à cibler uniquement le métier de greffeur expert”, explique Maeva Carion, directrice adjointe de la DRM.



À l’issue de ces six mois, les stagiaires ayant obtenu des résultats satisfaisants se verront délivrer une attestation de formation. Les résultats de la première récolte (15 à 18 mois après la formation) permettront d’établir les taux de maintien, de rebuts et les niveaux de qualité des perles, afin d’évaluer les stagiaires.